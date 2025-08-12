إيقاف مؤقت للأميركي فريد كيرلي المتوّج بميداليتين أولمبيتين في سباق 100 م (وحدة نزاهة ألعاب القوى)

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : أُوقف الأميركي فريد كيرلي الحائز على ميداليتين أولمبيتين في سباق 100 م (فضية في طوكيو 2021 وبرونزية في باريس 2024)، مؤقتا وفق ما أعلنته وحدة النزاهة لألعاب القوى الثلاثاء.

وتلقى كيرلي بطل العالم السابق في سباق 100 م عام 2022 في يوجين، الإيقاف بسبب "إخفاقات في الالتزام بواجبات تحديد الموقع" الخاصة بمكافحة المنشطات.

ويخضع الرياضيون النخبة لمتطلبات صارمة تتعلق بمكان التواجد (العنوان، المعسكرات التدريبية، المسابقات)، ويجب عليهم تحديد فترة زمنية ومكان يوميا ليكونوا متاحين لاختبارات مفاجئة.

ويُعاقَب الرياضي في حال تسجيل ثلاث مخالفات لهذه المتطلبات (فشل في إجراء اختبار، أو عدم الظهور، أو تقديم معلومات غير دقيقة لوكالة مكافحة المنشطات) خلال أقل من عام واحد.

صنع كيرلي (30 عاما) سجلا لافتا في بضع سنوات فقط بعدما قرر التخلي عن اختصاصه الأساسي، سباق 400 م (برونزية عالمية عام 2019 وفضية عالمية في سباق التتابع 400 أربع مرات عام 2017)، للتركيز على سباق 100 م.

وبعد ظهوره المفاجئ في أولمبياد طوكيو خلف الإيطالي مارسيل جاكوبس، تُوّج كيرلي بطلا للعالم على أرضه في يوجين عام 2022 (بتوقيت 9.76 ث، وهو رقمه الشخصي القياسي)، قبل أن يضيف برونزية أخرى في أولمبياد باريس الصيف الماضي.

ويُضيف إعلان الإيقاف المؤقت للعداء الأميركي حلقة جديدة إلى عامه المليء بالمشكلات، إذ انسحب قبل أسبوعين من التصفيات الأميركية، ما جعله غير مؤهل للمشاركة في بطولة العالم المقررة في طوكيو بين 13 و21 أيلول/سبتمبر المقبل.

وكان كيرلي اعتُقل في مطلع أيار/مايو في ميامي إثر مشادة في الفندق الرسمي المخصص للرياضيين المشاركين في بطولة "غراند سلام تراك"، وهي سلسلة منافسات جديدة أطلقها هذا العام مايكل جونسون.