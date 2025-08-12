دوبلانتيس يسجّل رقما قياسيا جديدا في القفز بالزانة بـ6.29 م

الرياص - اسماء السيد - بودابست : حطّم السويدي أرماند دوبلانتيس، البطل الأولمبي مرتين في القفز بالزانة، رقمه القياسي العالمي بإضافة سنتيمتر واحد، رافعا إياه إلى 6.29 م، الثلاثاء ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى في بودابست.

ونجح "موندو" دوبلانتيس في سن الـ25 بتحطيم الرقم القياسي العالمي للمرة الثالثة عشرة، والثالثة في عام 2025، بعد كليرمون فيران (6.27 م) في شباط/فبراير، وستوكهولم (6.28 م) على أرضه في 15 حزيران/يونيو.

اجتاز الثلاثاء العارضة بارتفاع 6.29 م في محاولته الثانية.

ومنذ أدائه في ستوكهولم، حقق ثلاثة انتصارات متتالية بارتفاعات تفوق الستة أمتار (6.13 م في أوسترافا بجمهورية التشيك، 6.00 م في يوجين بولاية أوريغون، و6.05 م في موناكو).

وبهذا سجّل دوبلانتيس فوزه الـ33 تواليا منذ احتلاله المركز الرابع في موناكو في 21 تموز/يوليو 2021.

وضمِن السويدي الثلاثاء الفوز بتجاوزه ارتفاع 6.11 م من المحاولة الأولى، متفوقا على اليوناني إيمانويل كاراليس (6.02 م) والأسترالي كورتيس مارشال (5.83 م).

وفي محاولته الثانية على ارتفاع 6.29 م، لمس دوبلانتيس العارضة بساقه وبطنه، لكنها بقيت في مكانها، ليتم اعتماد القفزة.