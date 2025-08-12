دورة سينسيناتي: سابالينكا بصعوبة إلى ثمن النهائي وتأهل رونه

الرياص - اسماء السيد - سينسيناتي (الولايات المتحدة) : بلغت حاملة اللقب البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا الدور ثمن النهائي من دورة سينسيناتي الأميركية الألف نقطة في كرة المضرب، بتغلبها بصعوبة الإثنين على البريطانية إيما رادوكانو 7 6 (7 3)، 4 6 و7 6 (7 5) بعد مواجهة طويلة ومثيرة استمرت ثلاث ساعات و12 دقيقة.

وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في الشوطين الثاني والثالث من المجموعة الأولى، ثم في الشوطين الخامس والثامن، قبل الاحتكام إلى شوط فاصل (تاي برايك) حسمته سابالينكا 7 3.

وكسرت البريطانية إرسال البيلاروسية في الشوط السابع من المجموعة الثانية 4 3 في طريقها لحسمها 6 4.

واشتدت المنافسة بشكل كبير في المجموعة الثالثة، فحظيت رادوكانا بفرصة لكسر إرسال سابالينكا في الشوط الثالث من دون النجاح في استغلالها، ثم سنحت أمام سابالينكا أربع فرص للكسر في الشوط الثامن الذي استمر 25 دقيقة، لكنها فشلت بترجمة أي منها كذلك، لتحتكما إلى شوط فاصل حسمت من خلاله المصنفة الأولى مجموعة استمرت ساعة و31 دقيقة من المنافسة.

وقالت سابالينكا "أنا سعيدة بتجاوز هذه المباراة الصعبة. آمل فقط أن يكون غدا يوم راحة، فأنا بحاجة إلى بعض الوقت للتعافي من هذه المعركة القوية".

وتابعت "كان الأمر كله يتعلق بالزخم. خاطرت في نهاية المباراة، وسددت ضربات مجنونة، وصعدت إلى الشبكة".

وتواجه سابالينكا في ثمن النهائي الإسبانية جيسيكا بوساس مانيرو الفائزة على الأميركية تايلر تاونسند 6 4 و6 1.

وتخطّت الرومانية سورانا كيرستيا منافستها الصينية يوان يو 6 7 (2 7)، 6 4 و6 4.

وتضرب كريستيا موعدا في ثمن النهائي مع البولندية المصنفة ثالثة إيغا شفيونتيك التي تأهلت من دون أن تلعب، مستفيدة من انسحاب منافستها الأوكرانية مارتا كوستيوك بسبب إصابة في معصمها الأيمن.

وتغلّبت الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا المصنفة السادسة عشرة على الأسترالية مايا جوينت 6 4 و6 3.

وتلعب ألكسندروفا في الدور المقبل مع الفائزة من مواجهة الأميركية أماندا أنيسيموفا والروسية آنا كالينسكايا.

ولدى الرجال، بلغ الدنماركي المصنف تاسعا عالميا هولغر رونه ثمن النهائي بتخطيه الأميركي أليكس ميكيلسن 7 6 (7 4) و6 3، محققا بذلك انتصاره رقم 99 على الأراضي الصلبة.

ويواجه رونه الذي بلغ نصف نهائي سينسيناتي العام الماضي، في ثمن النهائي الأميركي فرانسيس تيافو المصنف الرابع عشر الفائز على الفرنسي أوغو هومبير 6 4 و6 4.

كما عبر الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم إلى الدور عينه من بوابة الفرنسي أرتور ريندركنيش 7 6 (7 4) قبل انسحاب الفرنسي في المجموعة الثانية عندما كان متأخرا 2 4 بسبب الإرهاق نتيجة الحر الشديد، إذ بلغت درجة الحرارة أكثر من 30 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 50%.