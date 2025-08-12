اخبار الرياضه

وأخيراً.. جورجينا قالت "نعم"!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: بعد 9 سنوات مع الحب والحياة معاً، قرر النجم البرتغالي الزواج رسمياً من ، ليتوج الثنائي قصة حب أسطورية، خاصة أن رونالدو هو الملياردير الأشهر في عالم ، بوصفه أول ملياردير كرة قدم (أول لاعب في تاريخ كرة القدم تتجاوز ثروته الخاصة المليار دولار).

فضلاً عن أنه الأكثر متابعة عبر منصات السوشيال ميديا في العالم في كافة المجالات، وفي المقابل بدأت قصة الحب بينهما حينما كانت جورجينا تعمل بائعة في متجر بالعاصمة الاسبانية مدريد، الأمر الذي يجعل قصة حبهما مثيرة وأكثر رومانسية.

فقد كشفت الأرجنتينية جورجينا رودريغيز عن اقتراب موعد زواجها رسميا من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكان رونالدو نجم نادي النصر السعودي قد تقدم بطلب الزواج من جورجينا في خطوة توجت بها قصة حب جمعت الثنائي منذ عام 2016.

ونشرت جورجينا البالغة من العمر 31 عاما صورة على حسابها في "إنستغرام" تظهر فيها يدها مزينة بخاتم خطوبة لامع بينما تمسك بيد رونالدو معلقة: "نعم، أوافق".

وانهالت عليها التهاني من الجمهور والمشاهير حول العالم وسط موجة من التعليقات التي لم تتوقف من رسائل الحب والقلوب الحمراء إلى كلمات الإعجاب والإشادة حيث عبر العديد من أصدقائهما والمقربين عن سعادتهم بالخطوة الجديدة في حياتهما.

وكان من أبرز التعليقات ما كتبة الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان الذي تجمعه صداقة قوية مع رونالدو، حيث قال :"أتمنى لك التوفيق في حياتك الزوجية مثلما كنت موفقاً ومتألقاً في حياتك الكروية داخل الملاعب".

يذكر أن قصة الحب بين رونالدو وجورجينا بدأت عام 2016 في مدريد عندما كانت تعمل في متجر Gucci وجمعهما لقاء عابر تحول إلى علاقة جدية ليعلنا ارتباطهما رسميا في العام التالي.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 رزقا بابنتهما الأولى آلانا مارتينا، وفي أبريل (نيسان) 2022 أنجبا توأما إلا أن الحزن خيم على العائلة بعد وفاة الطفل الذكر أثناء الولادة بينما نجت شقيقته بيلا إسميرالدا.

وانتقلت جورجينا للعيش مع رونالدو وأطفالهما في منذ انضمامه لصفوف النصر السعودي.

