إسرائيليون لـ"صلاح".. ولماذا لم تندد بقتل حماس للاعبنا الإسرائيلي؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: اهتمت الصحافة الإسرائيلية بمنشور محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، والذي حمل تساؤلاً عن قيام الجيش الإسرائيلي بقتل اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد أثناء انتظاره للحصول على مساعدات إنسانية في غزة.

وقالت "تايمز أوف إسرائيل" إن صلاح مهاجم ليفربول يتحدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي نشر نعياً للاعب الفلسطيني، وتفاعل معه صلاح بسؤال يقول :"هل تخبرونا كيف مات؟" وذلك بعد نشر نعي لسليمان العبيد دون إشارة إلى أنه قُتل على يد جيش الدفاع الإسرائيلي أثناء طلب المساعدة.

وتابعت الصحيفة في تقريرها :"انتقد نجم ليفربول محمد صلاح يوم السبت تكريم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) للراحل سليمان العبيد المعروف باسم "بيليه الفلسطيني" بعد فشل الهيئة الحاكمة لكرة القدم الأوروبية في الإشارة إلى الظروف المحيطة بوفاته هذا الأسبوع.

وقال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إن العبيد (41 عاما) استشهد بنيران الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت المدنيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية جنوب قطاع غزة، الأربعاء.

لم يصدر أي رد إسرائيلي فوري على البيان الأولي لهيئة الشؤون الفلسطينية بشأن مقتل عبيد. ونفت إسرائيل إطلاق النار على أشخاص ينتظرون المساعدات، لكنها تقول إنها أطلقت طلقات تحذيرية على من اقتربوا كثيرًا من القوات.

ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على موقع X: "وداعًا سليمان العبيد، "بيليه فلسطين". موهبةٌ أعادت الأمل إلى قلوب عددٍ لا يُحصى من الأطفال، حتى في أحلك الأوقات". ورد المهاجم المصري صلاح على ذلك بنشر: "هل يمكنك أن تخبرنا كيف مات وأين ولماذا؟".

76 مليون مشاهدة لمنشور صلاح

في غضون ساعات، تمت مشاهدة منشور محمد صلاح عبر منصة X أكثر من 76 مليون مرة.

وُلِد عبيد في مدينة غزة، وكان متزوجًا وأبًا لخمسة أبناء. لعب 24 مباراة دولية مع منتخب فلسطين.

وتابعت الصحيفة الإسرائيلية :"صلاح والذي يُعتبر بلا شك أبرز نجم رياضي في العالم العربي، نادراً ما يعبر عن رأيه السياسي. ومع ذلك، في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، دعا صلاح "قادة العالم إلى التكاتف" للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة،ومنع المزيد من المجازر بحق الأبرياء".

استنكار إسرائيلي

من ناحيتها قالت صحيفة"جيروزاليم بوست الإسرائيلية :"استنكر ناشطون مؤيدون لإسرائيل من الداخل والخارج تعليقات صلاح ردًا على منشوره على منصة X، متسائلين لماذا لم يصدر صلاح تعليقات مماثلة بشأن لاعب كرة القدم الإسرائيلي المقتول ليور أسولين ، الذي لقي حتفه على يد عناصر حماس أثناء حضوره مهرجان نوفا الموسيقي في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

نجوم العالم يدعمون صلاح

انضم نجم الكرة الانكليزية السابق، والاعلامي الرياضي الحالي غاري لينيكر إلى محمد صلاح في إدانة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الي بث منشوراً يتعلق بالراحل سليمان العبيد، المعروف باسم "بيليه الفلسطيني"، دون الإشارة إلى ظروف وملابسات مقتله.

فقد انتقد لاعب ليفربول محمد صلاح، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لفشله في الإشارة إلى ظروف وفاته، مما دفع صلاح للسؤال : "هل يمكنكم أن تخبرونا كيف مات وأين ولماذا؟".

الآن، نشر جاري لينيكر، نجم كرة القدم الإنكليزي السابق ومقدم البرامج التلفزيونية، منشوراً على موقع إنستغرام حول ردود الفعل العنيفة على منشور الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وكتب: "لا نستطيع أن نسمعكم يا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

سياسي بريطاني: "أحسنت يا مو"

وبدوره تفاعل السياسي الريطاني العمالي جيرمي كوربين مع منشور صلاح، وعلق بصورة مختصرة :"أحسنت القول يا مو" في إشارة إلى محمد صلاح، ومن المعروف أن كوربين عضو في حملة التضامن مع فلسطين، ويقف بقوة ضد الحرب في غزة.