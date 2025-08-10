استمرار غياب ميسي عن إنتر ميامي بسبب إصابة "طفيفة"

الرياص - اسماء السيد - ميامي : يستمر غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن فريقه إنتر ميامي الذي يستعد للقاء جاره اللدود أورلاندو سيتي أس سي الأحد في الدوري الأميركي لكرة القدم (أم أل أس)، وذلك لأنه يواصل تعافيه من إصابة عضلية "طفيفة"، وفق ما أفاد مواطنه المدرب خافيير ماسشيرانو.

وقال ماسشيرانو السبت "كلا، لن يكون ليو متاحا غدا (الأحد). إنه بخير، لكن من الواضح أن المخاطرة بنقله إلى أورلاندو ستكون ضربا من الجنون نظرا لكل ما ينتظرنا. نحن متفائلون بعودته إلينا قريبا".

وبعد ديربي فلوريدا ضد أورلاندو سيتي أس سي، يتواجه إنتر ميامي مع لوس أنجليس غالاكسي في 16 آب/أغسطس قبل أن يلتقي بعدها بثلاثة أيام مع تيغريس أونال المكسيكي في ربع نهائي كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية.

غاب الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات عن آخر مباراة لإنتر ميامي في دور المجموعات لكأس الرابطتين ضد بوماس أونام المكسيكي (3 1) بعد تعرضه لإصابة عضلية طفيفة في أعلى ساقه اليمنى خلال فوز فوز فريقه على نيكاكسا بركلات الترجيح في الثاني من آب/أغسطس ضمن البطولة ذاتها.

ويحتل إنتر ميامي حاليا المركز الخامس في المنطقة الشرقية للدوري الأميركي بفارق ثماني نقاط عن فيلادلفيا المتصدر، متقدما بنقطة واحدة على أورلاندو مع ثلاث مباريات مؤجلة لفريق ماسشيرانو.