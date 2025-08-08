توتنهام يسقط أمام بايرن برباعية قبل مواجهة سان جرمان في الكأس السوبر الأوروبية

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا) : تعرض توتنهام الانكليزي بطل الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم لخسارة قاسية أمام مضيفه بايرن ميونيخ بطل ألمانيا 0 4 في مباراة ودية على ملعب "أليانتس أرينا" الخميس، وذلك قبل 6 أيام من خوضه الكأس السوبر الأوروبية بمواجهة باريس سان جرمان الفرنسي بطل أوروبا.

أمام 72 ألف متفرج، اهتزت شباك توتنهام الذي كان أحرز لقب مسابقة "يوروبا ليغ" بفوزه على مواطنه مانشستر يونايتد 1 0 في 21 أيار/مايو الماضي، في الشوط الاول بهدف لنجمه السابق المهاجم هاري كاين بعد تمريرة من الفرنسي ميكايل أوليسيه (12).

انضم كاين الهداف التاريخي لتوتنهام برصيد 280 هدفا في 435 مباراة، إلى عملاق بافاريا في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو في صيف 2023.

ثم أتيحت لقائد إنكلترا فرصة تسجيل هدفه الشخصي الثاني بعد دقيقتين عندما تسبب البرتغالي جواو بالينيا المنضم الأحد إلى توتنهام قادما من بايرن على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بركلة جزاء، لكن كاين انزلق عندما كان يهم بالتسديد لتمر الكرة فوق العارضة.

وهي المرة الأولى التي يفشل فيها كاين في تسجيل ركلة جزاء منذ إهداره أمام فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

مع بداية الشوط الثاني، ضاعف الفرنسي الآخر كينغسلي كومان النتيجة بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى مستفيدا من كرة استعادها المدافع النمسوي كونراد لايمر (61)، قبل أن يسجل البديلان الشابان لينارت كارل (17 عاما) والسويدي جونا كوسي اساري (18 عاما) الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 74 و80.

وهي الخسارة الاولى في المباراة السادسة الودية الأخيرة لرجال المدرب الدنماركي توماس فرانك الذي حلّ بدلا من الأسترالي أنج بوستيكوغلو المقال من منصبه على الرغم من قيادته توتنهام لإحراز اللقب القاري منهيا 17 عاما من الانتظار لمعانقة الألقاب.

وكان توتنهام فاز على ريدينغ 2 0 وأرسنال 1 0 وتعادل مع ويكومب 2 2 ولوتون تاون سلبا ونيوكاسل 1 1.