الكرة الذهبية: ديمبيليه وحكيمي وصلاح وجمال ضمن قائمة المرشحين

الرياص - اسماء السيد - باريس : كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الخميس عن أسماء المرشحين الثلاثين لجائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم ومن بينهم المرشح الاوفر حظا الفرنسي عثمان ديمبيليه بطل دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جرمان، وزميله الدولي المغربي أشرف حكيمي، إلى نجم ليفربول الإنكليزي المهاجم المصري محمد صلاح والشاب لامين جمال نجم برشلونة الإسباني.

وهيمن سان جرمان الذي حقق رباعية تاريخية في الموسم المنصرم (دوري الأبطال والدوري والكأس وكأس الأبطال الفرنسية) وبلغ نهائي النسخة الاولى الجديدة من مسابقة مونديال الأندية، على اللائحة الأولية مع 9 لاعبين.

إلى جانب ديمبيليه وحكيمي تم ترشيح كل من ديزيريه دويه، الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، البرتغاليين نونو منديش وجواو نيفيش وفيتينيا، الإسباني فابيان رويس والحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما.

وسيكون صلاح من بين أبرز المرشحين لنيل الجائزة بعدما قاد الـ "ريدز" لاحراز لقب الدوري وذلك للمرة الاولى منذ عام 2020 وللمرة العشرين في تاريخه ليعادل الرقم القياسي بحوزة مانشستر يونايتد. كما بلغ ليفربول نهائي كأس الرابطة (خسر أمام نيوكاسل 1 2).

وتضمنت اللائحة 4 لاعبين من برشلونة الإسباني الذي احرز الدوري وكأس الملك والكأس السوبر، هم إلى جانب المغربي الاصل الاسباني الجنسية جمال ابن الـ 18 عاما، المهاجم المخضرم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (36 عاما) والبرازيلي رافينيا وبيدري.

وشملت اللائحة ايضا المهاجم الفرنسي كيليان مبابي وذلك للمرة الثامنة في مسيرته، بعدما توّج موسمه الاول مع ريال مدريد الإسباني باحرازه جائزة الحذاء الذهبي لافضل هداف أوروبي.

وطغت مقاطعة ريال، الذي خرج خالي الوفاض من دون أي لقب في الموسم المنصرم، للحفل على توزيع الجوائز العام الماضي بعدما علم النادي الملكي مسبقا بعدم فوز مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي ترشح مجددا هذا العام، إلى جانب زميله لاعب خط الوسط الانكليزي جود بيلينغهام.

تمت مكافأة نابولي على فوزه بلقب الدوري الإيطالي باختيار واحد، هو سكوت مكتوميناي الذي بات أول مرشح اسكتلندي منذ آلي ماكويست في عام 1987.

وفي حال تتويجه بالكرة الذهبية، سيصبح أول لاعب من النادي الجنوبي الذي دافع عن ألوانه الاسطورة الراحل الأرجنتيني دييغو مارادونا يفوز بالجائزة وثاني لاعب اسكتلندي فقط يحقق هذا الانجاز بعد دينيس لو في عام 1964.

وغاب عن اللائحة الإسباني رودري بعدما تعرض لاعب خط وسط مانشستر سيتي الانكليزي لاصابة في أربطة الركبة أنهت موسمه عندما فاز بجائزة 2024 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المتوج 8 مرات آخرها عام 2023، والفرنسي كريم بنزيمة (2022)، إضافة إلى مهاجم النصر السعودي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب 5 كرات ذهبية.

بونو يُنافس دوناروما وكورتوا

ويتنافس الدولي المغربي ياسين بونو (الهلال السعودي) مع دوناروما والبلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد) ضمن قائمة المرشحين لنيل جائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم والتي ضمت 9 أسماء.

وظهر بونو بمستوى مميز بين الخشبات الثلاث الموسم الماضي، خصوصا خلال مشاركته في كأس العالم للأندية.

ولدى السيدات، تبرز الإسبانية أيتانا بونماتي التي أحرزت الجائزة عامي 2023 و2024، بعدما قادت نجمة برشلونة منتخب بلادها إلى نهائي النسخة الاخيرة من كأس أوروبا حيث فازت بلقب أفضل لاعبة.

وتتنافس بونماتي مع زميلتها أليسكيا بوتياس، المتوجة عامي 2021 و2022، إلى جانب 5 لاعبات من منتخب انكلترا الفائز على إسبانيا في نهائي كأس أوروبا الشهر الماضي.

وبرزت المهاجمة المخضرمة البرازيلية مارتا من بين المرشحات بفوزها اخيرا بلقب مسابقة كوبا أميركا. هي أكبر لاعبة سنا في هذه القائمة، إذ تبلغ من العمر 39 عاما.