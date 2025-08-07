دورة مونتريال: الشابة مبوكو تحقق المفاجأة وتلاقي أوساكا في النهائي

الرياص - اسماء السيد - مونتريال : حققت الكندية الشابة فيكتوريا مبوكو مفاجأة كبيرة وبلغت نهائي دورة مونتريال الكندية في كرة المضرب (ألف نقطة) الأربعاء، ضاربة موعدا مع اليابانية ناومي أوساكا.

وتغلبت ابنة الثامنة عشرة والمصنفة 85 عالميا على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا 1 6، 7 5، 7 6 (7 4).

ستلاقي الخميس على اللقب أوساكا المصنفة أولى عالميا سابقا و49 راهنا، بعد بلوغها أول دورة بهذا المستوى منذ عودتها من إجازة الأمومة عام 2024.

مدعومة من الجماهير المتحمسة، نجحت مبوكو المشاركة ببطاقة دعوة، في حجز مكان لها في النهائي، علما أنها تشارك للمرة الثالثة فقط في إحدى دورات الألف نقطة "كانت مباراة رائعة. شكرا لكل من دعمني. أنا سعيدة جدا لكن مرهقة جدا".

وباتت مبوكو أول كندية تبلغ نهائي الدورة منذ بيانكا أندرييسكو عام 2019.

وبعد أن كانت مصنفة في المركز 350 عالميا أواخر عام 2024، تُقدّم مبوكو مستوى مميزا هذه السنة، فأحرزت لقب أربع دورات ضمن الروزنامة الرديفة للمحترفات وبلغت الدور الثالث من بطولة رولان غاروس الفرنسية على أرض ترابية.

بعد نهاية مونتريال، ستدخل نادي اللاعبات الـ35 الأوليات للمرة الأولى في مسيرتها.

وولدت مبوكو في الولايات المتحدة لعائلة تركت جمهورية الكونغو الديموقراطية عام 1999، ثم ترعرعت في كندا.

كانت رابع أشقائها الذين مارسوا رياضة التنس، منذ سن الثالثة، فبدأت تسلق المراتب وهي تقتدي بالأسطورة الأميركية سيرينا وليامس.

وبعد إقصائها الأميركية كوكو غوف في ثمن النهائي، كانت مبوكو على وشك الخروج أمام ريباكينا (12 عالميا) الأربعاء، لكنها أنقذت 3 كرات لحسم المباراة بعد مجموعة ثالثة مشوقة.

مبوكو التي ستحتفل بعيدها التاسع عشر أواخر هذا الشهر، سقطت أرضا مطلع المجموعة الثالثة فاحتاجت لعلاج طبي في معصمها الأيمن، قبل أن تواصل مشوارها وتحسم المباراة في ساعتين و46 دقيقة.

تحدثت عن إصابتها "بعد سقوطي لم أكن في أفضل حالاتي المعنوية، لكنني سعيدة للحفاظ على تماسكي وكنت صبورة إلى حد ما في اللحظات الهامة".

تابعت "لسوء الحظ سقطت، لكن الجميع دعمني ودفعني إلى الأمام".

وثأرت مبوكو التي تدربها الفرنسي ناتالي توزيا المصنفة ثالثة عالميا سابقا، سريعا من ريباكينا التي كانت هزمتها قبل أسبوعين في دورة واشنطن الأميركية.

أوساكا تستعد لفلاشينغ ميدوز

ستلاقي الموهبة الجديدة في المباراة الحاسمة على اللقب أوساكا المتوجة بأربع بطولات كبرى.

فازت اليابانية على الدنماركية كلارا تاوسون (22 عاما و19 عالميا) 6 2، 7 6 (9 7) التي كانت قد أقصت بطلة ويمبلدون البولندية إيغا شفيونتيك وبطلة أستراليا المفتوحة الأميركية ماديسون كيز.

منذ إنجابها طفلتها في تموز/يوليو 2023، تعود أوساكا تدريجيا إلى مستوياتها السابقة، وتستعد بقوة لبطولة الولايات المتحدة التي أحرزت لقبها مرتين على ملاعب فلاشينغ ميدوز عامي 2018 و2020.

قالت أوساكا التي تطارد لقبها الأول في دورات المحترفات منذ بطولة أستراليا المفتوحة عام 2021 "أنا سعيدة بالطبع ومتحمسة لخوض أول نهائي على أرض صلبة بعد العودة".

وأعلنت أوساكا قبل دورة مونتريال إنهاء تعاونها مع المدرب الفرنسي باتريك موراتوغلو وتعمل حاليا مع البولندي توماش فيكتوروفسكي.