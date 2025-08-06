مولر يحسم وجهته نحو الدوري الاميركي وينضم الى فانكوفر

الرياص - اسماء السيد - مونتريال : انضم الدولي الألماني المخضرم توماس مولر الى صفوف فريق فانكوفر وايتكابس المنافس في الدوري الأميركي لكرة القدم (أم أل أس)، بحسب ما أعلن النادي الكندي الأربعاء.

ووقع مولر (35 عاما) عقدا حتى نهاية موسم 2025، مع خيار البقاء لموسم إضافي حتى نهاية عام 2026، وفقا لما ما ذكره ناديه في بيان.

وأعلن الألماني قبل أسبوعين رحيله عن بايرن ميونيخ صوب أميركا الشمالية بعد 25 عاما قضاها ضمن أسوار النادي البافاري أحرز خلالها 13 لقبا في الدوري الألماني.

وكان مولر مرشحا للإنضمام الى صفوف لوس أنجيلوس الاميركي قبل أن يحسم قراره بارتداء قميص فانكوفر الذي يحتل حاليًا المركز الثاني في القسم الغربي من الدوري الأميركي بفارق نقطة واحدة عن سان دييغو المتصدر ولكن لديه مباراة أقل.

وقال أكسيل شوستر، المدير الرياضي لنادي فانكوفر، في بيان صحافي "إنه لا يجلب فقط سجله الحافل وذكاءه الكروي الإستثنائي، ولكن أيضًا أخلاقيات العمل التي من شأنها أن تفيد الفريق بأكمله".