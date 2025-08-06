أرتيتا يؤكد أن أرسنال "مؤمن" بقدرته على إنهاء صيامه عن الألقاب

الرياص - اسماء السيد - لندن : أكد المدرب الإسباني ميكل أرتيتا أن فريقه أرسنال الإنكليزي مؤمن بقدرته على وضع حد لصيامه عن الألقاب، لاسيما الدوري الممتاز الذي أحرزه للمرة الأخيرة عام 2004 أيام المدرب الفرنسي أرسين فينغر.

وبالمجمل، لم يفز أرسنال بأي لقب منذ إحرازه الكأس الإنكليزية عام 2020 في موسمه الأول مع أرتيتا الذي حول الفريق اللندني إلى منافس جدي على لقب الدوري الممتاز حيث كان قريبا منه في المواسم الثلاثة الماضية قبل أن يكتفي في النهاية بالوصافة.

كما وصل "المدفعجية" الموسم الماضي إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2009 قبل أن ينتهي المشوار على يد باريس سان جرمان الفرنسي (1 0 و2 1) الذي توج لاحقا باللقب على حساب إنتر الإيطالي بنتيجة كاسحة (5 0).

ويجد أرتيتا نفسه تحت ضغط إضافي هذا الموسم بعد التعاقدات التي أجراها النادي اللندني في فترة الانتقالات الصيفية، حيث أنفق قرابة 200 مليون جنيه استرليني (266 مليون دولار) على المهاجم السويدي فيكتور يوكيريس، لاعبي الوسط الإسباني مارتين سوبيميندي والدنماركي كريستيان نورغارد، وقلب الدفاع الإسباني كريستيان موسكيرا، بالإضافة إلى الجناح نوني مادويكي وحارس المرمى الإسباني كيبا أريسابالاغا.

وقال أرتيتا قبل المباراة الودية التي تقام في وقت لاحق الأربعاء ضد فياريال الإسباني استعدادا للموسم الجديد "نعرف أهدافنا وما نريد تحقيقه هذا الموسم. هناك إيمان كبير بقدرتنا على تحقيق ذلك. كنا قريبين جدا من تحقيق ذلك في المواسم القليلة الماضية، والفريق بأكمله سيحدد ما إذا كنا سنحقق ذلك أم لا".

وأردف "لكن في الوقت نفسه، يجب أن نحرص على عدم اغفال ما يتعين علينا القيام به يوميا للوصول إلى المستويات التي نريدها. علينا أن نحدد المتطلبات التي نريدها ضمن هذا الهدف، لأن هذا الأمر الأهم على الإطلاق. يجب أن يكون التركيز على المتطلبات الداخلية قبل أي متطلبات خارجية. هذا ما نسعى لتحقيقه كل يوم".

وأفاد أرتيتا بأنه يريد من لاعبيه الشعور بأنهم "لا يُقهرون" على أرضهم بفضل العلاقة الخاصة التي تربطهم بجمهورهم، مضيفا "نريد أن يكون هناك فورا تواصل بين جمهورنا ولاعبينا، وأن نبدأ ببناء زخم وأن نشعر بأننا لا نقهر على أرضنا".