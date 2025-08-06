الهلال السعودي في مفاوضات جدية لضم داروين نونييس من ليفربول (تقارير)

الرياص - اسماء السيد - ليفربول : دخل الهلال السعودي بجدية على خط التعاقد مع مهاجم منتخب الأوروغواي لكرة القدم داروين نونييس من ليفربول الإنكليزي، وفق ما أفادت تقارير الأربعاء، متحدثة عن توصله إلى اتفاق شفهي مع بطل الدوري الممتاز.

ويدافع نونييس عن ألوان ليفربول منذ ثلاثة أعوام بعدما انضم إليه من بنفيكا البرتغالي في صفقة قدرت بـ75 مليون يورو (87 مليون دولار)، لكنه لم يرتق فعلا إلى حجم التوقعات المحيطة به واكتفى بتسجيل 40 هدفا في 143 مباراة بألوان "الحمر" في كافة المسابقات.

وكتب الصحافي الإيطالي الشهير فابريتسيو رومانو، المتخصص بالانتقالات، على أكس "حصريا: الهلال يقترب من حسم صفقة الحصول على داروين نونييس بعد التوصل إلى اتفاق شفهي مع ليفربول"، مضيفا "الاتفاق بين الناديين قد حصل والهلال يتفاوض مع داروين بشأن الشروط الشخصية. القرار يعود لنونييس لكن المفاوضات جارية. إينزاغي يريده"، في إشارة إلى مدرب الهلال الجديد الإيطالي سيموني إينزاغي.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، قال الصحافي في موقع "ذي أثلتيك" ديفيد أورنستين إن "الهلال حدد داروين نونييس كهدف رئيس ويُكثف جهوده للتعاقد مع مهاجم ليفربول. لم يُقدم أي عرض حتى الآن لكنه أعلم ليفربول باهتمامه به... اللاعب الدولي الأوروغوياني منفتح على الفكرة".

وسبق لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية أن أفادت بأن مواطنها ميلان مهتم أيضا بمهاجم ليفربول وبأنه تواصل مع الأوروغوياني من أجل تأمين مهاجم من الطراز الرفيع ليكون في خدمة مدربه الجديد القديم ماسيميليانو أليغري، مضيفة أن عملية التعاقد مع ابن الـ26 عاما معقدة، لاسيما في ظل اهتمام الهلال بضمه ايضا.

ويبدو ليفربول الذي توج الموسم الماضي بقيادة مدربه الجديد الهولندي أرنه سلوت بلقبه العشرين في الدوري الممتاز، مستعدا للتخلي عن نونييس بعد تعاقده مع الفرنسي أوغو إيكيتيكيه من أينتراخت فرانكفورت الألماني في في صفقة قدرت بـ69 مليون جنيه استرليني، وسعيه لضم السويدي ألكسندر أيزاك من مواطنه نيوكاسل الذي يطالب بـ150 مليون جنيه (قرابة 200 مليون دولار) للتخلي عنه.

وبعد رحيل الكولومبي لويس دياس لبايرن ميونيخ الألماني، ترنت ألكسندر أرنولد لريال مدريد الإسباني، جاريل كوانساه لباير ليفركوزن الألماني، تايلر مورتون لليون الفرنسي والحارس الإيرلندي الشمالي كاومين كيليهير إلى برنتفورد، بلغت عائدات ليفربول هذا الصيف من بيع اللاعبين قرابة 200 مليون جنيه استرليني.

وأنفق بطل الدوري الممتاز حتى الآن 116 مليونا لضم صانع الألعاب الألماني فلوريان فيرتس من باير ليفركوزن، بالإضافة إلى التعاقد مع المدافعين الهولندي ييريمي فريمبونغ من ليفركوزن أيضا والمجري ميلوش كيركيز من بورنموث.

كما انضم حارس المرمى الدولي الجورجي جورجي مامارداشفيلي إلى فريق سلوت منذ نهاية الموسم الماضي بعد الموافقة على انتقاله من فالنسيا الإسباني في عام 2024.

وأفادت إذاعة "توكسبورت" البريطانية بأن الهلال مستعد لدفع 70 مليون يورو من أجل الحصول على نونييس، مضيفة أن الهداف الصربي ألكسندر ميتروفيتش قد يغادر الفريق السعودي في حال قدوم الأوروغوياني الذي سجل على الأرجح هدفه الأخير بألوان "الحمر" خلال الفوز الودي على أتلتيك بلباو الإسباني 4 1 الإثنين في "أنفيلد".