محاكاة ما قدمه جود بيلينغهام مع دورتموند تثير قلق شقيقه جوب

الرياص - اسماء السيد - برلين : أبدى لاعب الوسط الإنكليزي جوب بيلينغهام قلقه بشأن محاكاة ما قدمه شقيقه الأكبر جود مع بوروسيا دورتموند، بعد السير على خطى النجم الحالي لريال مدريد الإسباني بانضمامه هذا الصيف إلى النادي الألماني.

وانضم ابن الـ19 عاما إلى دورتموند قادما من سندرلاند مباشرة بعد عودة الأخير إلى الدوري الممتاز، وذلك بعقد يمتد لخمسة أعوام مقابل 33 مليون يورو زائد 5 ملايين يورو كمكافآت بحسب التقارير.

وسار بذلك على خطى شقيقه الأكبر جود (22 عاما) الذي أمضى ثلاثة مواسم مع دورتموند قبل رحيله في 2023 إلى ريال مقابل 113 مليون يورو بحسب موقع ترانسفرماركت المتخصص، بعدما حمل ألوان الفريق الألماني في 132 مباراة سجل خلالها 24 هدفا مع 25 تمريرة حاسمة.

وأقر جوب بأنه فهم الانطباع الذي سيسود في دورتموند قبل قراره بالانتقال إلى الـ"بوندسليغا"، قائلا من المعسكر التدريبي الذي يجريه دورتموند في النمسا "إنه أمر تُفكر فيه. ينتابك هذا القلق، لاسيما أني ما زلت صغيرا (في السن)".

وتابع "لست مثاليا. أفكر في هذه الأمور، لكن ذلك يعود إلى النادي ليقنعني بأن هذه الأمور لن تؤثر عليّ كثيرا". كان هذا قرارا اتخذته من أجلي. رحلتي ليست من شأن أي شخص آخر".

ظهر جوب مع دورتموند لأول مرة في مونديال الأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة، مسجلا هدفا واحدا مع تمريرة حاسمة في أربع مباريات.

وكما فعل في سندرلاند، يرتدي بيلينغهام الأصغر اسمه الأول جوب على ظهر قميصه بدلا من اسمه الأخير لتجنب مقارنته بشقيقه.

وقال جوب إن شقيقه الأكبر كان "فخورا جدا. لم يكن لديه الكثير ليقوله سوى +استمتع بالأمر+" عندما علم أنه ذاهب إلى دورتموند، لكنه أضاف "محادثاتنا ليست عادة بهذه الجدية".

وقال لاعب الوسط إنه "لا أريد أن أكون نجما كبيرا... لا أريد أن أكون شخصية لافتة بعيدا عن الملعب. عندما ألعب، أريد فقط أن أكون واحدا من أكثر اللاعبين أداء وأن أركز على نفسي".