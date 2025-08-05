مانشستر يونايتد ونيوكاسل يقدمان عرضين لضم شيشكو (تقارير)

الرياص - اسماء السيد - برلين : تقدم مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد الإنكليزيان بعرض لضم السلوفيني بنجامين شيشكو مهاجم لايبزيغ الألماني، بحسب ما كشفت صحيفة بيلد الألمانية الثلاثاء.

وأشارت بيلد إلى أن عرض مانشستر الأولي بلغ 85 مليون يورو (98 مليون دولار) لضم المهاجم الشاب البالغ 22 عاما.

في المقابل، عرض نيوكاسل المملوك للسعودية مبلغا قدره 80 مليون يورو قد يصل إلى 85 مليونا بحال إضافة المكافآت.

وسجل شيشكو 13 هدفا و5 تمريرات حاسمة في البوندسليغا الموسم الماضي. على الصعيد الدولي، سجل لبلاده 16 هدفا في 41 مباراة دولية.

غاب عن مباراة فريقه الودية السبت ضد أتلانتا الإيطالي التي فاز فيها لايبزيغ 2 1.

وأكد المدير الرياضي للايبزيغ مارسيل شايفر أن شيشكو غاب "بسبب اهتمامات جدية من عدة أندية".

ويعيد يونايتد بناء فريقه بعد حلوله في المركز الخامس عشر الموسم الماضي في برميرليغ وهي اسوأ نتيجة له منذ 51 عاما، كما خسر أمام مواطنه توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

غابت عنه النجاعة الهجومية الموسم الماضي، ما دفعه إلى ضم البرازيلي ماتيوس كونيا والكاميروني براين مبومو أخيرا.

وبحال قدوم شيشكو، قد يضطر الدنماركي راسموس هويلوند إلى الرحيل عن "الشياطين الحمر"، إذ تشير تقارير إلى أن النادي سيتخلى عنه مقابل 35 مليون يورو، أي نصف المبلغ الذي أنفقه لضمه من أتالانتا الإيطالي في 2023.