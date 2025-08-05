فورتونا دوسلدورف الألماني يتراجع عن التعاقد مع لاعب إسرائيل بضغط من الجمهور

الرياص - اسماء السيد - برلين : تراجع نادي فورتونا دوسلدورف الذي يلعب في الدرجة الثانية الألمانية لكرة القدم منذ مغادرته دوري الأضواء عام 2020، عن التعاقد مع المهاجم الإسرائيلي شون فايسمان، وذلك بضغط من الجمهور الغاضب من منشورات اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحرب في غزة، وفق ما أفادت صحيفة بيلد الثلاثاء.

وأثير الكثير من الجدل بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين عندما وردت أخبار عن اقتراب فايسمان من الانضمام إلى دوسلدورف قادما من غرناطة الإسباني.

لكن هذه الصفقة لم تتم بحسب ما أكد النادي الألماني الثلاثاء، قائلا "لقد بحثنا في أمر شون فايسمان بشكل معمق، لكننا قررنا في النهاية عدم التعاقد معه"، من دون أن يكشف عن أسباب القرار.

لكن صحيفة "بيلد" أفادت بأن النادي رضخ لغضب جمهوره من تصريحات فايسمان على مواقع التواصل الاجتماعي وقرر عدم المضي قدما في الصفقة رغم وصول اللاعب إلى دوسلدورف وخضوعه للفحص الطبي الروتيني.

ونشر المهاجم الذي خاض 33 مباراة دولية مع إسرائيل، منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 والذي أشعل فتيل الحرب المدمرة في غزة.

وذكرت "بيلد" أن فايسمان دعا إسرائيل إلى "محو غزة من على الخريطة" و"إلقاء 200 طن من القنابل عليها".

كما وضع ابن الـ29 عاما إشارة إعجاب على منشورات تقول "لا يوجد أبرياء (في غزة)، ولا داعي لتحذيرهم".

وقال فايسمان الذي حذف المنشورات بعد وقت قصير من نشرها، لاحقا إنه ارتكب خطأ وكان يتصرف في حماس اللحظة.

وأطلق مشجعو دوسلدورف عريضة إلكترونية الاثنين قائلين إن تعليقات فايسمان "غير المحترمة والتمييزية.. تتناقض بشكل صارخ مع المبادئ التي يدافع عنها فورتونا ويسعى إلى تعزيزها".

وسبق لفايسمان أن أثار حفيظة جمهور غرناطة الذي انضم إليه في كانون الثاني/يناير 2023، بسبب منشوراته.

وبعد 22 شهرا من القتال الذي أشعلته هجمات حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 والتي أسفرت عن مقتل 1219 شخصا واختطاف المئات، دمر الجيش الإسرائيلي أجزاء كبيرة من غزة.