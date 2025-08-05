فيرتس غير منزعج من المبلغ الضخم الذي دفعه ليفربول للتعاقد معه

الرياص - اسماء السيد - لندن : اعتبر الدولي الألماني فلوريان فيرتس أن سعره الباهظ "لا يهمّ"، وذلك قبل خمسة أيام من انطلاق موسمه الأول مع ليفربول حامل لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم قادما من باير ليفركوزن.

ووصل لاعب الوسط الهجومي إلى أنفيلد مقابل مبلغ مبدئي قدره 132 مليون دولار، علما أن قيمة الصفقة قد تصل إلى ما يقارب 154 مليون دولار مع الإضافات، مما قد يجعلها قياسية في بريطانيا.

وعلى الرغم من ذلك، قلل اللاعب البالغ 22 عاما من أهمية ذلك، إثر تألقه في مباراة ودية فاز فيها "الحمر" على أتلتيك بلباو الإسباني 3 2 الإثنين.

وقال فيرتس "لا أفكّر في الأمر. أريد فقط لعب كرة القدم، ولا يهمني الأموال التي تدفعها الأندية في ما بينها".

وتابع "التحدي الأكبر بالطبع هو تحقيق لقب الدوري مجددا، وهو الأمر الأكثر صعوبة، لذا سأحاول خلق الفرص والقيام بالواجبات الدفاعية".

وأضاف "بإمكاني الركض كثيرا أيضا، لذا سأستثمر ذلك في خدمة الفريق، كما بإمكاني جعل الفريق أفضل خلال الاستحواذ على الكرة ووضع زملائي في مواقف مثالية".

ويواجه ليفربول في مباراة درع المجتمع الافتتاحية للموسم الأحد، كريستال بالاس بطل كأس الاتحاد، على أن يستهل حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري في مواجهة على أرضه أمام بورنموث في 15 آب/أغسطس.

وأشار فيرتس إلى أنه يستمتع بالتحدي، مواصلا "هناك بعض الاختلافات مقارنة بألمانيا، لكنني أعتقد أن هناك شيئا بإمكاني تعلّمه وجعلي أفضل، لذا أتشوّق لذلك".