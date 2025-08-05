دورة تورونتو: زفيريف يطيح بحامل اللقب ويكسر عقدة ربع النهائي

الرياص - اسماء السيد - تورونتو (كندا) : بلغ الالماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثا عالميا نصف نهائي احدى دورات الماسترز للمرة الـ 21 في مسيرته الاثنين بعد ان اطاح بالاسترالي أليكسي بوبيرين حامل اللقب (26) من الدور ربع النهائي لدورة تورونتو الكندية للالف نقطة في كرة المضرب.

وحصد الالماني فوزه الـ 40 هذا العام بعد معركة محتدمة امام بوبيرين استغرقت ساعتين ونصف الساعة، ليواصل زفيريف مساعيه لانتزاع لقب الدورة الكندية للمرة الثانية في مسيرته بعد 2017.

ولم يتمكن ابن الـ 28 عاما من تجاوز الدور ربع النهائي منذ ظفره بالذهب قبل سبع سنوات.

وقال الفائز بسبع دورات للماسترز "بعد خسارة المجموعة الاولى، كان عليّ أن اقول لنفسي بأننا كلانا نلعب بشكل جيد".

وأضاف "كنت قد ارتكبت خطأ او خطأين مع نهاية المجموعة الاولى، لكنها كانت مباراة عالية المستوى".

وأردف "شعرت بأنه اذا تمكنت من الاستمرار باللعب بشكل جيد، فسأرفع من حظوظي، وهذا ما فعلته. لا استطيع الاعتراض على مجريات المجموعتين الثانية والثالثة".

وسيسعى زفيريف لحجز مقعده في النهائي عندما يلتقي الروسي كارن خاتشانوف الفائز على الاميركي الشاب أليكس ميكلسن 6 5 و7 6 (3/7) في دور الاربعة.

وقال خاتشانوف "كانت مباراة متقاربة وصعبة جدا".

وتابع "كان علي تعويض بعض المواقف الصعبة جدا. كيفية التعامل مع هذه اللحظات ذهنيا أمر مهم. انا مسرور لانني حسمت المباراة في المجموعة الثانية".

وأضاف "كان علي أن أحاول عدم منحه الفرصة للدخول في اجواء اللقاء والانقضاض، وهذا ما فعلته اليوم".

وسبق لزفيريف ان فاز بخمس من مواجهاته السبع التي خاضها امام خاتشانوف.

وسيكون عليه تكرار أدائه الجيد بعد لقاء محتدم خاضه امام بوبيرين، حيث خسر المجموعة الاولى بشق الانفس وبعد 71 دقيقة على أرض الملعب.

لم يتمكن الالماني من استغلال فرصتين لحسم المجموعة الافتتاحية، في حين أن بوبيرين كان قادرا على اغتنام المجموعة من الفرصة الثانية كاسبا شوط كسر التعادل.

وبدأ زفيريف في قلب الطاولة على منافسه في المجموعة الثانية عندما كسر إرساله ليحسمها 6 4.

واستهل المصنف أول في الدورة المجموعة الحاسمة بقوة متقدما 3 0، في طريقه لحسم اللقاء وبلوغ المربع الذهبي ضمن الدورة التي تأتي ضمن المحطات التي تسبق انطلاقة بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى.