بطولة فرنسا: البرازيلي بايشاو يعد بتحقيق "أشياء كبيرة" في صفوف مرسيليا

الرياص - اسماء السيد - مرسيليا : تعهد المهاجم البرازيلي إيغور بايشاو الظهور بالمستوى ذاته الذي قدمه في صفوف فينورد الهولندي وذلك خلال تقديمه رسميا كلاعب جديد في صفوف مرسيليا الفرنسي الاثنين.

سجل المهاجم البالغ من العمر 25 عاما 18 هدفا ونجح في 19 تمريرة حاسمة في 47 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي، قبل انتقاله مقابل 35 مليون يورو (40 مليون دولار) إلى مرسيليا بعقد لمدة خمس سنوات.

بعد حلول مرسيليا وصيفا لباريس سان جرمان العام الماضي، سيشارك بايشاو في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل الى جانب زميله في خط الهجوم الانكليزي مايسون غرينوود. وقال بايشاو إنه مدين لمرسيليا ببذل كل ما في وسعه، وأن هذا يتوافق مع طموحه للانضمام إلى تشكيلة البرازيل في كأس العالم 2026. وقال "مرسيليا نادٍ ذو قيم. هذا مهم جدًا بالنسبة لي وللجميع. أريد أن أبذل قصارى جهدي... إنها مسؤولية كبيرة، وأعتقد أننا سنحقق إنجازات كبيرة".

وأضاف أنه استلهم من لاعب مرسيليا السابق فرانك ريبيري وقال في هذا الصدد "بمهاراته في المراوغة وأهدافه، كان ريبيري لاعبا استثنائيا، وسأحاول أن أكون مثله لأتمكن من صنع التاريخ مع هذا النادي".