ميسي يغيب فترة غير محددة عن الملاعب بسبب "إصابة عضلية بسيطة"

الرياص - اسماء السيد - ميامي : سيغيب بطل العالم الأرجنتيني ليونيل لفترة غير محددة عن الملاعب، بسبب ما وصفه فريقه إنتر ميامي الأميركي الأحد بـ"إصابة عضلية طفيفة في ساقه اليمنى".

وعانى ابن الثامنة والثلاثين من إصابة في الجزء العلوي من فخذه الأيمن مطلع مباراة فريقه مع نيكاكسا المكسيكي السبت في كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية.

خرج أفضل لاعب في العالم ثماني مرات في الدقيقة الحادية عشرة و"خضع لفحوص طبية لتقييم مدى (خطورة) الألم العضلي الذي عانى منه" بحسب ما قال إنتر ميامي في بيان.

تابع الفريق الذي يشارك النجم الإنكليزي السابق ديفيد بيكهام في ملكيته "أكدت النتائج إصابة عضلية بسيطة في ساقه اليمنى. يعتمد السماح له بالمشاركة على تطور حالته الصحية واستجابته للعلاج".

وهذا يعني أن لا جدول زمنيا لعودة قائد المنتخب الأرجنتيني الذي يتشارك صدارة ترتيب هدافي الدوري الاميركي (18 هدفا) وله أيضا تسع تمريرات حاسمة في 18 مباراة.

وعادل الإسباني جوردي ألبا في الوقت البدل عن ضائع من الوقت الممدد قبل أن يفوز فريقه بركلات الترجيح 5 4. قال زميل ميسي السابق في إن خروجه شكل "حزنا كبيرا للفريق بأكمله".

ويحتل إنتر ميامي المركز الخامس في المنطقة الشرقية من الدوري الأميركي على بعد ثماني نقاط من فيلادلفيا يونيون المتصدر، لكنه يملك ثلاث مباريات مؤجلة.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

