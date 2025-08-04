دورة مونتريال: تاوسون تطيح شفيونتيك وتبلغ ربع النهائي

الرياص - اسماء السيد - مونتريال : حققت الدنماركية الشابة كلارا تاوسون، المصنفة 19 عالميا، المفاجأة وأقصت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة ثالثة وبطلة ويمبلدون لهذا العام، من الدور الرابع لدورة مونتريال الألف نقطة لكرة المضرب بالفوز عليها 7 6 (7 1) و6 3 الأحد.

وحققت ابنة الـ22 عاما ثأرها من المصنفة ثانية في الدورة بعدما خرجت على يدها من الدور ثمن النهائي لبطولة ويمبلدون الشهر الماضي حين خسرت 4 6 و1 6، وقبلها من الدور الثالث لدورة إنديان ويلز الألف نقطة العام الماضي عندما خسرت أمام البولندية بثلاث مجموعات.

وبلغت تاوسون ربع النهائي في ثاني مشاركة لها فقط في هذه الدورة، بعد أولى العام الماضي حين خرجت من الدور الأول، على أمل تكرار ما حققته في وقت سابق من هذا العام حين وصلت في دبي إلى أول نهائي لها على الإطلاق في دورات الألف نقطة قبل أن تخسر أمام الروسية الشابة ميرا أندرييفا.

وبخروج الفائزة بستة ألقاب في البطولات الكبرى، تواصل سقوط المصنفات بعدما لحقت البولندية بالأميركيتين كوكو غوف الأولى وجيسيكا بيغولا الثالثة وبطلة النسختين الماضيتين وأندرييفا الرابعة.

وقالت تاوسون بعد فوزها الثاني فقط على لاعبة مصنفة بين الخمس الأوليات عالميا "بطبيعة الحال إنه أمر رائع حقا ويُظهر أن كل العمل الشاق الذي بذلته كان في مكانه"، مضيفة "ثقتي بنفسي تزداد في هذا المستوى وأشعر بأني أنتمي إلى هذا المكان أكثر فأكثر. أعتقد أن ذلك ساعدني حقا اليوم في النقاط المهمة".

وحسمت تاوسون مواجهتها مع شفيونتيك التي لا تزال تبحث عن لقبها الأول لهذا الموسم في دورات الألف نقطة بعدما خرجت من نصف النهائي ثلاث مرات وربع النهائي مرتين والدور الثالث مرة واحدة والآن الدور الرابع، في ساعة و53 دقيقة.

وكانت الأفضلية للدنماركية منذ البداية، إذ تقدمت 3 1 و4 2 ثم حصلت على فرصة حسم اللقاء على إرسالها حين كانت متقدمة 5 4، لكنها سمحت للبولندية بالعودة وفرض شوط فاصل استعادت فيه الدنماركية أفضليتها ولم تخسر سوى نقطة واحدة جراء خطأ مزدوج على الإرسال.

وتكرر سيناريو المجموعة الأولى في الثانية، إذ فرضت الدنماركية أفضليتها بعدما كسرت إرسال شفيونتيك التي ردت بالمثل، لكن منافستها كانت في يومها وفازت بثماني من النقاط الـ11 الأخيرة لتحسم المواجهة لصالحها.

كيز الاختبار التالي

وتصطدم تاوسون في ربع النهائي بالأميركية ماديسون كيز المصنفة ثامنة وبطلة أستراليا المفتوحة لهذا العام والتي تغلبت بدورها بصعوبة على التشيكية كارولينا موخوفا 4 6 و6 3 و7 5.

وتسعى كيز إلى الوصول للنهائي للمرة الثانية في مسيرتها بعد عام 2016، كما تحقيق لقبها الثاني فقط في دورات الألف نقطة بعد دورة سينسيناتي في 2019.

وهذه ثاني مباراة تواليا تعود فيها الأميركية من خسارة المجموعة الأولى إلى الفوز، بعد تغلبها على مواطنتها كاتي ماكالي 2 6 و6 3 و6 3.

وخسرت كيز إرسالها الثاني في المجموعة الأولى التي حاولت الردّ فيها بكسر إرسال منافستها في الشوط السادس، لكنها سرعان ما خسرت إرسالا جديدا في طريقها إلى خسارة المجموعة.

وردّت الأميركية في المجموعة الثانية التي كسرت فيها إرسال موخوفا الثاني في طريقها لحسمها 6 3.

وبدأت كيز المجموعة الثالثة بقوة متقدمة 1 0 على إرسال موخوفا لكنها خسرت إرسالها الثاني (2 2). وازدادت المنافسة في الشوط التاسع على إرسال التشيكية الذي فازت به ثم حاولت كسر إرسال منافستها لكن الأميركية صمدت ثم تمكنت من كسر الإرسال التالي قبل الحسم لاحقا 7 5.

بدورها، تأهلت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى سابقا بفوزها الساحق على اللاتفية أناستاسيا سيفاستوفا 6 1 و6 0.

وستخوض أوساكا المتوجة بأربعة ألقاب كبرى، ثاني ربع نهائي لها فقط في دورة من فئة الألف أو إحدى البطولات الكبرى، منذ عودتها من إجازة الأمومة في كانون الثاني/يناير 2024، بعد الدوحة في شباط/فبراير 2024 حين انتهى مشوارها عند هذا الدور.