بطولة إنكلترا: تشلسي يتعاقد مع الظهير الأيسر الهولندي هاتو

الرياص - اسماء السيد - لندن : تعاقد تشلسي الإنكليزي المتوج بلقب النسخة الأولى من مونديال الأندية لكرة القدم بحلته الجديدة، مع الظهير الأيسر الهولندي الشاب جوريل هاتو قادما من أياكس بصفقة كلفت نحو 49 مليون دولار الأحد.

ووافق الدولي هاتو البالغ 19 عاما الذي شارك مع المنتخب الأول في 6 مباريات، على عقد مدته سبعة أعوام مع النادي اللندني.

وتُعد هذه الصفقة الثامنة لتشلسي بقيادة مدربه الإيطالي إنتسو ماريسكا هذا الصيف، في مسعى الفريق إلى الفوز بلقب الدوري الإنكليزي الذي حلّ فيه رابعا في الموسم الماضي.

وقال هاتو الذي يمكنه اللعب في مركز قلب الدفاع أيضا "أنا متحمس جدا، سعيد جدا لوجودي هنا".

وأضاف "فكّرت كثيرا بمستقبلي وأردت أن أتخذ الخطوة المقبلة في مسيرتي. تشلسي هو أفضل مكان بالنسبة لي للقيام بذلك وأنا سعيد للغاية".

وانضم هاتو إلى أكاديمية أياكس من سبارتا روتردام في 2018 ووقع عقده الاحترافي الأول في عمر الـ16.

سجّل أربعة أهداف في 111 مباراة مع عملاق الدوري الهولندي، وخاض أولى مبارياته الدولية في 2023.

ويخوض تشلسي مباراته الافتتاحية في الدوري الإنكليزي على أرضه أمام كريستال بالاس في 17 آب/أغسطس.