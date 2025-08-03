طواف فرنسا-سيدات: الفرنسية فيران-بريفو تفوز باللقب

الرياص - اسماء السيد - Châtel (فرنسا) : فازت الفرنسية بولين فيران بريفو الأحد بالمرحلة التاسعة من طواف فرنسا للسيدات في جبال الألب بعد انطلاقة فردية، لتحسم لقب النسخة الرابعة من الطواف.

عادت بطلة أولمبياد باريس 2024 في سباقات الدراجات الجبلية التي ترتدي قميص فيسما، إلى سباقات الطرق العام الماضي، وحققت اللقب العام بفارق 3 دقائق و42 ثانية عن الهولندية ديمي فوليرينغ.

في المقابل، أنهت حاملة اللقب السابقة، البولندية كاتارجينا نيفيادوما، السباق في المركز الثالث بفارق 4 دقائق و9 ثوان.

وقالت فيران بريفو البالغة 33 عاما، إنها حققت "هدف حياتي الرياضية" بعد انتصارها الحاسم في مرحلة الجبال على الحدود مع سويسرا.

وأضافت "كانت هذه المرحلة صعبة جدا. كنت أرغب في الفوز هنا وأنا أرتدي القميص الأصفر. إنه حلم تحقق"، وذلك بعد تحقيقها الفوز الثاني على التوالي، إذ كانت قد فازت بالمرحلة السابقة على قمة ممر ماديلين، حيث انتزعت القميص الأصفر.

ويُضاف هذا الإنجاز إلى سجلها الحافل بـ15 لقبا عالميا في اختصاصات متعددة من الدراجات، بينها الدراجات الجبلية، السيكلو كروس، وسباقات الطرق.

وبذلك تصبح أول فرنسية تفوز بطواف فرنسا للسيدات بنسخته الحديثة في نسخته الرابعة.

وكانت جاني لونغو آخر فرنسية تُتوج بلقب النسخة السابقة من طواف فرنسا للسيدات قبل 36 عاما، تحت مسمى "تور دو فرانس فيمينين".

وفي هذا الموسم، وبعد سبع سنوات كرّستها بشكل أساسي لسباقات الدراجات الجبلية، فازت فيران بريفو بنسخة السيدات من سباق باريس روبيه، ثم ركّزت على التحضير للطواف.

