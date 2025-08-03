جائزة المجر: نوريس يتفوّق على زميله بياستري ويحرز المركز الأول

الرياص - اسماء السيد - بودابست : أحرز البريطاني لاندو نوريس المركز الأول في جائزة المجر الكبرى، الجولة الرابعة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، الأحد متفوقا على زميله في ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري متصدر الترتيب العام على حلبة هنغاروينغ.

وأكمل البريطاني الآخر جورج راسل سائق مرسيدس منصة التتويج في اليوم الذي احتفلت فيه ماكلارين بانتصارها الـ200 في فورمولا واحد وبرابع ثنائية متتالية.

وكانت المنافسة قوية بين ثنائي ماكلارين وشارل لوكلير من موناكو سائق فيراري الذي حل رابعا بعدما انطلق من خط البداية وبقي متصدرا في القسم الأول من السباق لكنه تراجع في ظل استيائه من استراتيجية فريقه.

وحلّ الإسباني ماركوس ألونسو (أستون مارتن) في المركز الخامس، ومن بعده البرازيلي غابريال بورتوليتو (ساوبر)، الكندي لانس سترول (أستون مارتن)، النيوزيلندي ليام لاوسون (آر بي)، فيما حل الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول) بطل العالم أربع مرات في المركز التاسع متقدما على الإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي (مرسيدس) العاشر.

وفي حين فشلت استراتيجية لوكلير الذي كان أول المنطلقين للمرة الأولى منذ جائزة أذربيجان في أيلول/سبتمبر 2024 والسابعة والعشرين مسيرته، نجحت استراتيجية نوريس بالتوقف مرة واحدة وقطع خط النهاية أمام بياستري بفارق أقل من ثانية.

وبهذه النتيجة، قلّص نوريس الفارق في ترتيب السائقين إلى تسع نقاط فقط خلف بياستري قبل عطلة منتصف الموسم.

وقال نوريس بعد السباق "أنا منهك، لقد كان الأمر صعبا! لم أكن أخطط لاستراتيجية التوقف الواحد. صوتي اختفى، لكن الفوز كان أكثر إرضاء لهذا السبب".