بيراميدز يمدد عقد محمود صابر لثلاث مواسم

أعلن بيراميدز عن توصله لاتفاق مع اللاعب محمود صابر، لاعب وسط الميدان، بعدما كان متبقياً في عقده موسم واحد فقط.

وبشكل رسمي أعلن بيراميدز عبر مركزه الإعلامي، بتديد عقد محمود صابر لمدة ثلاث مواسم إضافية.

وأوضح النادي أن عقد محمود صابر، كان قد أوشك على نهايته خلال نهاية الموسم الحالي، إلا أن إدارة التعاقدات في النادي بقيادة عمرو بسيوني، قد نجحت في الاتفاق مع اللاعب والحصول على توقيعه بعقد يمتد لثلاث سنوات.

واختتم بيان بيراميدز، أن عقد محمود صابر بات ممتداً لأربع مواسم من ضمنها الموسم الجاري، لينتهي العقد الجديد في يونيو 2029.

يذكر أن محمود صابر منذ إنضمامه لصفوف الفريق قد لعب 59 مباراة، نجح في تسجيل 8 أهداف وصنع 11 هدف.