مونديال السباحة: التونسي أحمد الجوادي يحرز ذهبية سباق 1500 حرة

الرياص - اسماء السيد - سنغافورة : أحرز التونسي أحمد الجوادي ذهبية سباق 1500 م حرة الاحد ضمن بطولة العالم للسباحة في سنغافورة.

وقطع الجوادي المساقة بزمن قدره 14.34.41 دقيقة بعد منافسة مثيرة مع الألماني سفن شفارتس الذي أحرز الفضية (14.35.69 د)، في حين جاء الأميركي بوبي فينكي حامل الرقم القياسي العالمي في هذه المسافة ثالثا (14.36.60 د).

والذهبية الثانية للجوادي في هذه البطولة بعد ان توج بطلا لسباق 800 م حرة هذا الأسبوع ايضا.

وكان الجوادي (20 عاما) حل رابعا في سباق 800 م في اولمبياد باريس صيف عام 2024، وسادسا في سباق 1500 م.

وقال الجوادي "معاناة كبيرة وكثير من الألم. كنت ادرك بأن الجميع سيعانون والجميع سيشعرون بالألم. لم أكن الوحيد، حاولت فقط ان اكون الاقوى من الناحية الذهنية".