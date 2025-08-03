الامارات | 3 وجوه جديدة تُعزّز فرص الشارقة في العودة إلى منصات التتويج المحلية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريق الشارقة لكرة القدم مساء اليوم مباراة ودية مهمة مع فريق الشباب السعودي، وذلك في ختام معسكره الخارجي الحالي المقام في النمسا. وتُعدّ هذه المباراة، وهي الثالثة والأخيرة للفريق خلال المعسكر، بمثابة بروفة مهمة تحت قيادة المدرب الكرواتي ميلوش، للوقوف على مستويات اللاعبين ومدى جاهزيتهم الفنية والبدنية، بهدف الاستقرار على التشكيلة الأساسية، استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2025-2026، سواء على صعيد البطولات المحلية أو المشاركة الخارجية في دوري أبطال آسيا للأندية النخبة، الذي يخوضه الفريق بصفته بطل النسخة الماضية من «دوري أبطال آسيا للأندية 2».

وقد دعّم الفريق صفوفه أخيراً بثلاثة لاعبين أجانب جدد هم: اللاعب البرازيلي إيغور كورنادو الذي عاد بعقد يمتد لموسمين، واللاعب الألباني فيتا فيتاي، المنضم بعقد إعارة لموسم واحد، والمهاجم الألباني ري ماناج الذي وقع عقداً يمتد لموسمين من نادي سيفاسبور التركي.

ويُعدّ هذا الثلاثي إضافة فنية مميزة في حال تمكنوا من صنع الفارق داخل الفريق خلال الفترة المقبلة، في إطار سعي الشارقة الجاد للعودة إلى منصات التتويج، خصوصاً على مستوى لقب دوري أدنوك للمحترفين، الذي غاب عن النادي منذ عام 2019، عندما توج به الفريق تحت قيادة المدرب السابق عبدالعزيز العنبري.

ويُعوّل الشارقة كثيراً على هذا الثلاثي، لاسيما كورنادو وري ماناج، في تعزيز قوة الفريق، إلى جانب العناصر الحالية مثل كايو لوكاس، وعثمان كامارا، ولوان بيريرا، وغيرهم من الأسماء المؤثرة في صفوف «الملك».

وخاض الفريق حتى الآن مباراتين وديتين خلال المعسكر، الأولى مع كارباتو الأوكراني وانتهت بالتعادل 1-1، والثانية مع الغرافة القطري وخسرها بهدف دون رد.

كما ألغى الفريق مباراتين وديتين كانتا مقررتين مع فريقي أجكا المجري، وبيرندورف النمساوي، بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة في المنطقة، واكتفى بخوض تقسيمة داخلية بين اللاعبين.

وكان الشارقة قد بدأ تحضيراته المبكرة للموسم الجديد من خلال التجمع الداخلي في 5 يوليو الماضي، وأدى تدريبات عدة على ملعبه في الشارقة قبل السفر إلى النمسا في 12 يوليو. ويشرف المدرب الصربي ميلوش على المعسكر، في إطار مساعيه لإعادة الفريق إلى منصات التتويج المحلية من جديد.

ومن المقرر أن يعود الفريق إلى الدولة بعد غد الثلاثاء، لبدء المرحلة الأخيرة من التحضيرات التي ستنطلق بدءاً من الخميس المقبل وتستمر حتى 14 أغسطس الجاري، وفقاً للبرنامج الرسمي الذي أعلنه النادي عبر صفحته على منصة «إكس».

وسيستهل فريق الشارقة مشواره في الموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين خارج أرضه بمواجهة فريق دبا الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين.

استقرار فني وعقود طويلة

ويعيش الشارقة حالياً حالة من الاستقرار الفني لاسيما على صعيد اللاعبين، حيث لم تشهد صفوفه تغييرات كبيرة باستثناء مغادرة عدد محدود من اللاعبين أبرزهم: محمد عبد الباسط وسالم سلطان.

وجددت إدارة شركة كرة القدم في الشارقة أخيراً عقود عدد من اللاعبين أبرزهم: ماجد حسن (لموسمين قادمين)، والمدافع الكرواتي مارو كاتنيك، واللاعب البرازيلي جيليرمي بيرو (حتى 2029)، وعثمان كامارا (حتى 2028).

كما توجد أسماء بارزة تستمر عقودهم لفترات طويلة، ما يعزز استقرار الفريق، ومنهم: الحارس الأساسي عادل الحوسني، وماركوس ميلوني، والمدافع الصربي دافيد بتروفيك، والكوري الجنوبي يومين تشو، والتونسي فراس بالعربي (حتى 2026)، والثلاثي كايو لوكاس، وخالد الظنحاني، ولوان بيريرا (حتى 2027)، وماجد راشد (حتى 2028).

مشاركة دولية

يُذكر أن لاعبي الشارقة الدوليين وهم كايو لوكاس، ولوان بيريرا، وماركوس ميلوني، يوجدون حالياً مع المنتخب الوطني الأول في معسكره المقام أيضاً في النمسا، استعداداً لخوض الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين غادر اللاعب ماجد حسن معسكر المنتخب لمواصلة العلاج، بسبب الإصابة التي تعرّض لها في الفترة الماضية مع نادي الشارقة، قبل انضمامه إلى المنتخب الوطني.