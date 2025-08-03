الامارات | العين يهزم «إلتشي» الإسباني في ثانية تجاربه الودية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الكرة بنادي العين انتصاراً مستحقاً على فريق إلتشي الإسباني بنتيجة 4-3، في مباراة جمعتهما أمس في إسبانيا، في ثانية التجارب الودية لـ«الزعيم» في معسكره الخارجي استعداداً للموسم الكروي الجديد.

وأنهى العين الشوط الأول متقدماً بنتيجة هدفين لهدف واحد، حملا توقيع كل من سفيان رحيمي، والوافد الجديد النمساوي أديس باسيس، قبل أن يكمل «الزعيم» مشوراه في الشوط الثاني بإضافة هدفين، حملا توقيع كل من لابا كودجو، والنيجيري ساركي.

وسبق لفريق العين أن استهل أولى تجاربه الودية بالفوز على فريق اتحاد تواركة المغربي بخماسية نظيفة في ختام المحطة الأولى من معسكره الخارجي في المغرب، قبل الانتقال إلى إسبانيا ثانية محطات المعسكر الممتد حتى 10 أغسطس الجاري.

ويخوض العين، بعد غدٍ الثلاثاء، ثالثة تجاربه الودية بلقاء يجمعه مع الأهلي السعودي بطل دوري آسيا للنخبة، قبل ختام المعسكر بمواجهة مرتقبة أمام غرناطة الإسباني على لقب «كأس مدينة غرناطة»، السبت المقبل، في أمسية كروية تقام على ملعب نويفولوس كارمينيس، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير.

