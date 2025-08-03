الامارات | «المحترفين» تكشف القوائم النهائية لحفل جوائز الأفضل 2024 - 2025

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، القوائم المختصرة لحفل جوائز الأفضل عن الموسم الماضي 2024-2025، والمقرر إقامته مساء السبت المقبل في قصر الإمارات ماندارين أورينتال في أبوظبي، والذي سيتم خلاله الإعلان عن الفائزين في مختلف الفئات.

وتتضمن القائمة المختصرة لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب، الثلاثي: مهدي قائدي (كلباء)، وسردار آزمون (شباب الأهلي)، وكايو لوكاس (الشارقة)، فيما يتنافس على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب تحت 23 عاماً: براهيما ديارا (الوحدة)، وجويلهرم دا سيلفا (شباب الأهلي)، وسياكا سيديبي (الوصل).

ويتسابق على جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى: علي خصيف (الجزيرة)، وعادل الحوسني (الشارقة)، وحمد المقبالي (شباب الأهلي).

أما جائزة القائد لأفضل مدرب، فيتنافس عليها باولو سوزا (شباب الأهلي)، وميلوش ميلوييفيتش (الوصل)، وأولاريو كوزمين (الشارقة). وتمثلت القائمة المختصرة للاعبين المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور في: محمد النني (الجزيرة)، ولوكاس بيمنتا (الوحدة)، وفابيو ليما (الوصل).

ويتنافس على جائزة أجمل هدف سفيان رحيمي (العين)، ونبيل فقير (الجزيرة)، وعمر خريبين (الوحدة).

أما القائمة المختصرة لجائزة التميز في الاحتراف والتراخيص فيتنافس عليها العين والجزيرة والوحدة، فيما يتنافس على جائزة دوري الجماهير، الوصل والعين والجزيرة.