الامارات | الإمارات تتأهل إلى ربع نهائي مونديال 3×3

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق منتخبنا الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3 إنجازاً مميزاً بتصدره للمجموعة الأولى في بطولة العالم المقامة حالياً في جنوب إفريقيا، متأهلاً مباشرة إلى الدور ربع النهائي دون الحاجة لخوض مباريات دور الـ16، وذلك بعد أن أنهى مشواره في دور المجموعات بثلاثة انتصارات من أصل أربع مباريات.

واستهل المنتخب مشواره في البطولة بفوز مستحق على كرواتيا بنتيجة 14- 8، أعقبه انتصار كبير على كينيا 19- 8، قبل أن يتلقى خسارته الوحيدة أمام مصر بنتيجة 12-11، وعاد المنتخب بقوة ليختتم مبارياته في الدور الأول بفوز ثالث على بريطانيا بنتيجة 16- 10، ليحسم صدارة المجموعة الأولى، ويضمن العبور المباشر إلى ربع النهائي.