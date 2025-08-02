الامارات | 4 مكاسب لـ «أبيض السلة» من المشاركة في البطولة العربية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير المنتخبات الوطنية لكرة السلة، راشد النقبي، عن أربعة مكاسب حققها المنتخب الوطني خلال مشاركته في البطولة العربية للمنتخبات، التي أسدل الستار عنها أمس، في البحرين، وحل فيها «الأبيض» بالمرتبة الثالثة، أبرزها الحصول على «منتخب متجدد» في ظل تألق عناصر شابة أثبتت حضورها، وعوضت بنجاح غياب سبعة عناصر أساسية.

وقال النقبي لـ«الإمارات اليوم»، إن «المشاركة في البحرين أكدت أن السلة الإماراتية (ولادة) وتضم مواهب شابة أكدت أنها على قدر الثقة، ونجحت في تعويض غياب سبعة عناصر أساسية عن قائمة (الأبيض) لظروف مختلفة».

وأوضح: «حصلت العناصر الشابة على معدل لعب تراوح بين 20 و30 دقيقة في بطولة تضم منتخبات قوية على الساحتين الآسيوية والإفريقية، بحجم البحرين، والجزائر، ومصر، وتونس».

وشدد النقبي على أهمية تحمل المنظومة كاملة مسؤولية مواصلة تطوير المواهب التي تألقت مع المنتخب، استعداداً للاستحقاقات المقبلة بطموح استعادة «السلة الإماراتية» لمكانتها الطبيعية، سواء الخليجية منها أو القارية.

ونجح المنتخب خلال مشواره في بطولة البحرين في تحقيق ثلاثة انتصارات، جاءت على حساب كل من الكويت والبحرين ومصر بواقع (87-79) و(81-79) (86-82) على التوالي، وقابلها تعثر «الأبيض» في ثلاث مناسبات أمام كل من من الجزائر (61-99) وتونس (70-78) وقطر (71-78).

منتخب متجدد

وأشار النقبي إلى أن «عربية البحرين» مثلت نواة لمنتخب متجدد، قادر مستقبلاً على تحقيق النتائج المرجوة للسلة الإماراتية، شريطة مواصلة العمل على صقل هذه المواهب، وقال: «لعب سيف الراشدي (20 عاماً) في ظهوره الأول الرسمي مع المنتخب أدواراً دفاعية وهجومية مهمة، بجانب تشكيل الثنائي عبدالعزيز خليفة (21 عاماً)، وعبدالله حسن (23 عاماً) ركيزة أساسية على أرضية والملعب بجانب عناصر الخبرة».

نسبة التسجيل في الثلاثيات

وأكد النقبي أن مساهمات الدماء الشابة انعكست في ارتفاع نسب تسجيل المنتخب في الرميات الثلاثية، ومقارعة منتخبات قوية في الرميات الثلاثية، وقال: «لطالما شكلت نسبة النجاح عن الرميات الثلاثية نقطة ضعف في أداء المنتخب، إلا أن تألق خليفة خليل العائد إلى مستواه، والثنائي الشاب عبدالعزيز خليفة، وعبدالله حسن، ومن خلفهم صانع الألعاب دي ماركو، أسهم في ارتفاع هذه النسب لمعدل نجاح لامس في بعض المباريات حاجز 40%».

التعامل مع القوة البدنية

وقال النقبي: «سير المباريات التي خاضها المنتخب مع مدارس مختلفة كشف عن نقاط قوة يجب أن نركز عليها لاحقاً في أداء المنتخب، خصوصاً نجاح عناصر (الأبيض) في التعامل مع الاحتكاك البدني القوي الذي تمتاز به السلة الإفريقية، وظهر بوضوح في مجاراتنا لمنتخبات بحجم تونس، والجزائر، وحتى في انتصارنا بالمباراة الختامية على حامل اللقب المنتخب المصري».

الثنائي قيس وعبداللطيف

وأوضح النقبي أن «نسق المباريات أكد استعادة قيس عمر العائد من الإصابة تألقه المعتاد كأحد أبرز العناصر في السلة الخليجية على صعيد المركز رقم (4)، ونجاحه في تسجيل معدل 24 نقطة في المباراة الواحدة، بجانب منح أحمد عبداللطيف مزيداً من الثقة على صعيد مركز (لاعب الارتكاز) الذي انعكس بدوره من الناحية الدفاعية في ارتفاع نسب النجاح على صعيد (الريباوند) أو ما يعرف بالالتقاط الناجح للاعبينا للكرات المرتدة عن السلة».