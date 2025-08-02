دوري "أن بي ايه" دونتشيتش يمدد عقده مع ليكرز 3 مواسم اضافية

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : مدد النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش عقده مع ناديه لوس انجليس ليكرز، المشارك دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، لثلاثة مواسم اضافية في صفقة بلغت 165 مليون دولار، وفق ما اعلن مدير اعماله بيل دافي لشبكة "إي أس بي أن" الاميركية السبت.

وكان دونتشيتش انتقل بشكل مفاجىء منتصف الموسم الفائت الى صفوف ليكرز قادما من دالاس مافريكس في صفقة شهدت انتقال نجم ليكرز انتوني ديفيس في الاتجاه المعاكس.

وقال دونتشيتش في صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي السبت "قمت للتو بتمديد عقدي مع ليكرز. انا متحمس لجلب بطولة الدوري الى ليكرز وجعل أمة ليكرز فخورة".

واضاف "انا ممتن تجاه مؤسسة ليكرز، تجاه زملائي وانصار الفريق الذين رحبوا بي وبعائلتي منذ اليوم الاول لقدومي".

اما روب بيلينكا المدير الرياضي في ليكرز، فقال "إنه يوم عظيم لنادينا. مستقبل لوكا دونتشيتش في صفوف لوس انجليس ليكرز. سيقود لوكا فريق ليكرز الى احراز الالقاب في المستقبل، هذا هو الهدف دائما لليكرز".

وسجل النجم السلوفيني معدلا مقداره 28.2 نقطة مع 8.2 متابعة و7.7 تمريرات حاسمة مع مافريكس ثم ليكرز في 50 مباراة.

لعب دونتشيتش دورا كبيرا في تعاقد ليكرز مع كل من دياندريه ايتون وماركوس سمارت هذا الصيف وسيقود منتخب بلاده سلوفينيا في بطولة اوروبا لكرة المقررة من 27 آب/اغسطس الحالي الى 14 ايلول/سبتمبر المقبل.

وأفادت التقارير بأن الوضع البدني لدونتشيتش كان أحد الأسباب التي دفعت مافريكس للتخلي عن خدماته رغم موهبته الخارقة.

وبدا دونتشيتش أنحف بشكل ملحوظ في الصور والفيديوهات الأخيرة نتيجة برنامج تدريبي شاق يبدو أنه حقق نتائج مبهرة.