الامارات | "هاتريك" لخيول الإمارات في ختام مهرجان "غودوود" البريطاني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت الجياد الإماراتية تألقها على الساحة الدولية، بحصدها اليوم، ثلاث انتصارات، في ختام مهرجان "غودوود" البريطاني، بتتويج المهرة "وردة" بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب أوين بوروس، بلقب الشوط الرئيس "قطر ليلي لانغتي ستيكس" المخصص للمهرات والأفراس لخيول الفئة الثانية "جروب 2" لمسافة 2800 متر عشبي.

واستهلت أولى الانتصارات الإماراتية، في اليوم الختامي، مع الجواد "العاصي" بشعار فريق "شادويل" وإشراف المدرب وليام هاغاس، بفوزه بلقب الشوط الافتتاحي "كورال جلوريس ستيكس" المخصص لخيول الفئة الثالثة "جروب3" لمسافة 2400 متر عشبي، قبل أن يضيف زميله في الاسطبل "مُدبر" بإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، بلقب الشوط الخامس "ويسبرينغ إنجل هانديكاب" لمسافة 1400 متر.

وعرف الفارس كالوم رودريغيز كيفية قيادة المهرة "وردة" للحفاظ على قدراتها خلال المراحل الأولى للسباق، قبل إطلاق العنان لها مع دخول 400 متر الأخيرة، متجاوزةً منافساتها نحو الصدارة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ ثلاث دقائق وأربع ثواني وثمانية أجزاء من الثانية، بفارق ثلاثة أرباع الطول عن صاحبة المركز الثاني المهرة البريطانية "دانيلي" بإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، وقيادة الفارس جيمس دويل.