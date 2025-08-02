الامارات | منتخب السلة يتوج ببرونزية البطولة العربية للمنتخبات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج المنتخب الوطني لكرة السلة، بالمركز الثالث والميدالية البرونزية فثي النسخة الـ 26 من البطولة العربية للمنتخبات، التي أسدل الستار عنها اليوم، في العاصمة البحرينية المنامة، واستهلت في 25 يونيو الماضي بمشاركة سبع منتخبات.

وتوج المنتخب الجزائري باللقب، بفوزه اليوم على المنتخب المصري بنتيجة (78-70)، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الختامية، وسجلت فوز تونس على قطر (79-72)، وفوز البحرين على الكويت (89-74).

وحسم المنتخب الجزائري لقب النسخة الـ 26 التي أقيمت بنظام الدوري من مرحلة واحدة، بانفراد الجزائريين بصدارة الترتيب العام بالعلامة الكاملة ورصيد 12 نقطة، بفارق النقطة الواحدة عن منتخب تونس المتوج بالفضية، فيما لعبت نتائج المواجهات المباشرة، دور الفيصل في منح المنتخب الوطني الميدالية البرونزية، بعد تشاركه مع كل من منتخبي مصر والبحرين الرصيد ذاته البالغ تسع نقاط من ثلاث حالات فوز ومثلها خسارة، خصوصاً أن "الأبيض" تمكن أمس من الفوز على المنتخب المصري بنتيجة (86-82)، وسبقها في ثاني أيام البطولة بالفوز على البحرين بواقع (80-78).