الامارات | المنتخب الأولمبي يفوز على مورسيا الإسباني وديا تحضيرا لتصفيات آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 أغسطس 2025

فاز المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم تحت 23 سنة على فريق ريال مورسيا الإسباني بخمسة أهداف دون مقابل في التجربة الودية التي جرت أمس في مدينة سان بيدرو ، وذلك خلال المعسكر الخارجي للمنتخب استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة في سبتمبر المقبل.

سجل أهداف المنتخب، علي المعمري (هدفين) وهدف لكل من مايد الكاس، محمد خليل ومنصور المنهالي.

وحرص مدرب المنتخب مارسيلو برولي على إشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين خلال شوطي المباراة بهدف الوقوف على مستوياتهم وجاهزيتهم الفنية والبدنية ومدى استيعابهم لطريقة وأسلوب اللعب التي تم التدرب عليها خلال الأيام الماضية.