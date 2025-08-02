جائزة المجر الكبرى: لوكلير أول المنطلقين أمام ثنائي ماكلارين

الرياص - اسماء السيد - بودابست : سيكون سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو أول المنطلقين في جائزة المجر الكبرى، الجولة الرابعة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، بعدما تصدر السبت التجارب التأهيلية أمام ثنائي ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري متصدر الترتيب وملاحقه البريطاني لاندو نوريس.

وسينطلق لوكلير من المركز الأول في سباق الأحد لأول مرة منذ جائزة أذربيجان في أيلول/سبتمبر 2024 والسابعة والعشرين مسيرته، فيما فشل زميله البريطاني لويس هامليتون في التأهل حتى إلى الحصة الثالثة الأخيرة من التجارب التأهيلية، مكتفيا بالمركز الثالث عشر.

وبدا بياستري في طريقه ليكون أول المنطلقين للمرة الخامسة هذا الموسم، لكن لوكلير نجح في خروجه الأخير على الحلبة من خطف المركز الأول بفارق 0.026 ثانية فقط عن الأسترالي الفائز بالسباق الماضي في بلجيكا، فيما جاء نوريس في المركز الثالث بفارق 0.041 ثانية فقط عن سائق فيراري.

وخطف ثنائي أستون مارتن بطل العالم مرتين الإسباني فرناندو ألونسو والكندي لانس سترول الأضواء بأدائهما المميز السبت، فحلا في المركزين الخامس والسادس تواليا خلف سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل الذي حل رابعا بفارق 0.053 ثانية فقط عن لوكلير.

وعلى غرار السباق الماضي في بلجيكا حين فشل حتى في التأهل إلى الحصة الثانية من التجارب التأهيلية، خيب هاميلتون الآمال وأخفق في التأهل إلى الحصة الثالثة ليكتفي بالمركز الثالث عشر، على أمل تكرار ما قام به في سبا فرانكورشان حين قدم سباق رائعا وشق طريقه إلى المركز السابع.