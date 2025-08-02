مونديال السباحة: الأميركية ليديكي تحرز ذهبية سباق 800 م بعد منافسة رائعة وماكنتوش ثالثة

الرياص - اسماء السيد - سنغافورة : أثبتت الأسطورة الأميركية كايتي ليديكي أنها ملكة سباق 800 م حرة عندما تفوقت على الكندية سامر ماكنتوش في سباق 800 م حرة المنتظر السبت ضمن بطولة العالم للسباحة في سنغافورة، محرزة ذهبيتها الـ23 في بطولة العالم والسابعة على هذه المسافة.

وقطعت ليديكي المسافة برقم قياسي للبطولة قدره 8:05.62 دقائق، متفوقة بفارق بسيط على الأسترالية لاني باليستر (8:05.98 د)، وماكنتوش (8:07.29 د).

وسيطرت ليديكي على السباق منذ بدايته، فيما كانت باليستر الأقرب لإنزالها عن عرشها، بعد منافسة ثلاثية مثيرة حتى الرمق الأخير ستبقى خالدة في منافسات بطولة العالم.

قالت ليديكي التي أحرزت ثاني ذهبية في البطولة الحالية بعد تتويجها في سباق 1500 م "هذا أمر لا يُصدّق كان النهائي سريعا جدا، دفعتني لاني وسامر حتى النهاية".

تابعت السباحة المولودة في واشنطن التي أحرزت لقبها الأول في بطولة العالم عام 2013 "تابعت القول لنفسي أنه يجب أثق بقدرة ساقي. جئت الليلة محاولة الاستمتاع باللحظة. لا شيء لأخسره في هذه المرحلة من مسيرتي".

وكانت ليديكي (28 عاما) أحرزت ذهبية السباق في آخر أربع نسخ من الألعاب الأولمبية وست مرات في بطولة العالم، كما حطمت رقمها القياسي العالمي في أيار/مايو بزمن 8:04.12 د.

لكن ماكنتوش التي تصغرها بعشر سنوات أطلقت حملة إنزالها عن عرشها، بعد إحرازها ذهبيات 400 م عندما حلت ليديكي ثالثة حرة و200 م فراشة و200 م متنوعة في سنغافورة.

وأخفقت ماكنتوش في معادلة رقم قدوتها الأسطورة الأميركي مايكل فيلبس، وهو الوحيد الذي أحرز خمس ذهبيات في سباقات فردية في بطولة عالم واحدة.

واعتُبرت ماكنتوش منافسة قوية لليديكي في 800 م، بعد أن سجلت ثالث أفضل رقم في تاريخ السباق في حزيران/يونيو، وتركزت الأنظار على المواجهة بين السباحتين الموهوبتين.