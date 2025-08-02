مونديال السباحة: لقب عالمي ثالث للأسترالية ماكيون في 200 م ظهرا

الرياص - اسماء السيد - سنغافورة : أحرزت حاملة الرقم القياسي العالمي الأسترالية كايلي ماكيون ذهبية سباق 200 م ظهرا السبت ضمن منافسات السباحة في بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في سنغافورة.

وقطعت ماكيون السباق بزمن 2:03.33 دقيقتين، وهو ثالث أفضل زمن في التاريخ، متقدمة على غريمتها الأميركية ريغان سميث (2:04.29 د) وعلى الأميركية الأخرى كلير كورزان (2:06.04 د) في المركزين الثاني والثالث تواليا.

وحسمت ماكيون السباق في الأمتار الثلاثين الأخيرة بعد منافسة شرسة مع سميث، محققة ذهبية 200 م بعد ذهبية 100 م الثلاثاء.

وتتربع الأسترالية على عرش سباحة الظهر للسيدات منذ أربعة أعوام، إذ أنها فازت بأربع ذهبيات أولمبية في 100 م و200 م في طوكيو وباريس، فضلا عن ستة ألقاب عالمية، بما في ذلك ثلاثية 50 م و100 م و200 م في مونديال 2023 في اليابان.