مونديال السباحة: ذهبية ثانية للفرنسي غروسيه في 100 م فراشة

الرياص - اسماء السيد - سنغافورة : فرض الفرنسي مكسيم غروسيه هيمنته على سباقات السرعة في فئة الفراشة ضمن بطولة العالم للسباحة في سنغافورة، بعد إحرازه السبت ذهبية 100 م.

وأنهى غروسيه السباق بزمن قدره 49.62 ثانية محققا ثالث أفضل وقت في التاريخ ومتقدما السويسري نوي بونتي (49.83 ث) والكندي إيليا خارون (50.07 ث).

وكان غروسيه، المولود في كالدونيا الجديدة، خطف ذهبية 50 م فراشة في الرمق الأخير من السويسري بونتي والإيطالي توماس تشيكون الإثنين.

ورغم انطلاقة عادية، تصدر غروسيه السباق بعد خمسين مترا، قبل أن يتراجع مطلع الخط الثاني.

لكن ابن السادسة والعشرين فرض إيقاعه في آخر 25 مترا محرزا اللقب العالمي الثالث في مسيرته، علما أنه كان قد أحرز لقب هذا السباق في نسخة 2023 في اليابان.

قال غروسيه "وجدت قوة وتدفقا إضافيين أثناء سباحتي".

وبات ثاني أفضل سباح في هذه المسافة بعد النجم الأميركي كايليب دريسل، البطل الأولمبي في طوكيو صيف 2021، متفوقا على أمثال المجري كريستوف ميلاك أو حتى الأسطورة الأميركي مايكل فيلبس.