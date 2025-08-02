الامارات | "المحترفين الإماراتية" تعلن القوائم النهائية لجوائز الأفضل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، القوائم المختصرة لحفل جوائز الأفضل عن الموسم الماضي 2024-2025، يوم 9 أغسطس الجاري، بقصر الإمارات "ماندارين أورينتال بأبوظبي".

وتتضمن القائمة المختصرة لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب: الثلاثي مهدي قائدي (كلباء)، وسردار آزمون (شباب الأهلي)، وكايو لوكاس (الشارقة).

ويتنافس على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب تحت 23 عاماً براهيما ديارا (الوحدة)، وجويلهرم دا سيلفا (شباب الأهلي)، وسياكا سيديبي (الوصل).

ويتسابق على جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، علي خصيف (الجزيرة)، وعادل الحوسني (الشارقة)، وحمد المقبالي (شباب الأهلي).

وتشمل قائمة جائزة القائد لأفضل مدرب، باولو سوزا (شباب الأهلي)، وميلوش ميلوييفيتش (الوصل)، وأولاريو كوزمين (الشارقة).

وتتألف القائمة المختصرة للاعبين المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، محمد النني (الجزيرة)، ولوكاس بيمنتا (الوحدة)، وفابيو ليما (الوصل).

وتنحصر جائزة أجمل هدف في اللاعبين سفيان رحيمي (العين)، ونبيل فقير (الجزيرة)، وعمر خربين (الوحدة).

وتشهد القائمة المختصرة لجائزة التميز في الاحتراف والتراخيص، منافسة بين أندية العين والجزيرة والوحدة، بينما يتنافس على جائزة دوري الجماهير، أندية الوصل والعين والجزيرة