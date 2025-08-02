الامارات | نادي العين للشطرنج يختتم بطولات المجالس ويكرّم 52 فائزاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار جهوده المجتمعية الرامية إلى تعزيز الشراكة المجتمعية ونشر ثقافة الشطرنج بين مختلف فئات المجتمع، اختتم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية فعاليات بطولات المجالس، والتي أقيمت بالتعاون مع مجالس أبوظبي، واستضافها مجلس الجفير.

شهد الحفل الختامي حضور هشام الطاهر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وتكريم 52 فائزاً وفائزة من مختلف المجالس المشاركة، وهي: مجلس المريفيعة، مجلس المرخانية، مجلس الطوية، ومجلس الجفير، وسط أجواء احتفالية عكست نجاح الحدث وتميزه.

وجاء تنظيم البطولة ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية التي يطلقها النادي، وتولّت مسؤولة الفعاليات فاخرة الشامسي الإشراف على تنسيق مجريات الحدث، فيما أدارت موزة المعمري فقرات الحفل، في حضور نسائي فاعل يعكس المكانة المتقدمة للمرأة في مشهد الأنشطة الرياضية والمجتمعية.

وأقيمت البطولة بدعم من الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، في إطار حرص النادي على توسيع قاعدة الممارسين للعبة وتعزيز حضورها في المجالس المجتمعية.