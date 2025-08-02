الامارات | القرقاوي يهنئ "أبيض السلة" بالفوز على منتخب مصر في البطولة العربية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة، اللواء (م) إسماعيل القرقاوي، على تهنئة لاعبي المنتخب الوطني، عقب فوزهم التاريخي على حامل اللقب المنتخب المصري بنتيجة (86-82)، في اللقاء الذي جمعهما أمس، لحساب الجولة ما قبل الختامية في البطولة العربية للمنتخبات في نسختها الـ 26، ويسدل الستار عنها اليوم السبت في العاصمة البحرينية المنامة.

ويعد فوز منتخب السلة الأول بتاريخ اللقاءات المباشرة التي جمعتهما مع منتخب مصر، ليشيد القرقاوي بعناصر المنتخب الذي حقق الفوز رغم غياب سبع عناصر أساسية عن قائمة "الأبيض" في البطولة.

ووجه القرقاوي رسالة للاعبين، والتأكيد على دعمهم من مجلس الإدارة الجديد لاتحاد كرة السلة، برئاسة عبداللطيف الفردان.

بدوره تحدث كابتن المنتخب قيس عمر، نيابة عن زملائه، مقدماً الشكر للواء إسماعيل القرقاوي على دعمه، وعطائه لكرة السلة الإماراتية على مدار أكثر من أربعة عقود، مما جعلها تتبوأ مرتبة متقدمة على المستويين العربي والقاري.

من جهة اخرى عبر المدير الفني للمنتخبات الوطنية، د. منير بن الحبيب، عن سعادته، بالمستوى المشرف الذي قدمه لاعبي المنتخب طوال مشوارهم بالبطولة، وتوجوه بالفوز للمرة الأولى على منتخب عريق له تاريخٍ حافل بالإنجازات عربياً وقارياً ودولياً بحجم المنتخب المصري.