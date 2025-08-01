دورة مونتريال: أوساكا تغلب أوستابنكو وتبلغ الدور الرابع

الرياص - اسماء السيد - مونتريال : بلغت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى سابقا، الدور الرابع من دورة مونتريال الكندية الألف نقطة لكرة المضرب، بعد تغلبها الجمعة على اللاتفية يلينا أوستابنكو 6 2 و6 4 في الدور الثالث.

وستلعب أوساكا (27 عاما) المتوّجة بأربعة ألقاب غراند سلام، مع الأميركية جيسيكا بيغولا المصنفة ثالثة وحاملة اللقب في النسختين الماضيتين، أو اللاتفية الأخرى أناستاسيا سيفاستوفا.

وباتت أوساكا على بُعد فوز واحد من بلوغ ربع النهائي في إحدى بطولات غراند سلام أو دورات الـ1000 لأول مرة منذ عودتها من إجازة الأمومة مطلع عام 2024.

واستطاعت أوساكا المصنفة 49 عالميا، أن تكسر إرسال أوستابنكو بفضل خطأ مزدوج لتنهي المجموعة الأولى في 30 دقيقة فقط.

وفي المجموعة الثانية، أخطأت أوستابنكو بضربة أمامية في الشبكة لتمنح أوساكا كسر إرسال والتقدم 3 1، لكنها سرعان ما استعادت توازنها وكسرت إرسال اليابانية مباشرة بضربة أمامية عرضية ناجحة.

لكن أوساكا كسرت الإرسال مجدداً لتتقدم 4 2، ثم أتيحت لها فرصة إنهاء المباراة عندما كانت تتقدم 5 3 وتُرسل للفوز، إلا أن أوستابنكو أنقذت نقطة المباراة بضربة أمامية عرضية أخرى، ثم كسرت إرسال أوساكا بعدما أرسلت الأخيرة كرة خارج الملعب.

بيد أن النجمة اليابانية ردّت بقوة في الشوط الأخير وكسرت إرسال أوستابنكو 0 40 لتنهي المباراة بعد 72 دقيقة.

وبهذا الانتصار، عززت أوساكا سجلها ضد أوستابنكو إلى 3 0 في المواجهات المباشرة، بعدما سبق أن تغلبت عليها في الدور الأول من بطولة فرنسا 2016 وبطولة الولايات المتحدة 2023، من دون أن تخسر أي مجموعة.