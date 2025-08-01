النيابة العامة تطلب إحالة أشرف حكيمي لاعب باريس سان جرمان إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب

الرياص - اسماء السيد - Nanterre (فرنسا) : طالبت النيابة العامة في نانتير الجمعة إحالة الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، إلى محكمة جنائية بتهمة اغتصاب شابة في 2023، وهو ما ينفيه اللاعب، وفقا لما أفاد به المدعي العام لوكالة فرانس برس.

وذكرت النيابة العامة في تأكيد لمعلومات نشرتها صحيفة لو باريزيان "أحالت النيابة العامة في نانتير اليوم (الجمعة) القضية إلى قاضي التحقيق المسؤول بغرض إحالة المتهم بتهمة الاغتصاب إلى المحكمة الجنائية الإقليمية في أو دو سين. ويُترك الآن للقاضي المكلف بالتحقيق اتخاذ قراره في إطار أمر الإحالة القضائي".

وتم التحقيق مع اللاعب البالغ 26 عاما بتهمة الاغتصاب ووضعه تحت رقابة قضائية في آذار/مارس 2023، وذلك بعد أن اتهمته شابة باغتصابها في منزله في بولوني بيلانكور (أو دو سين) قبل بضعة أيام.

وتوجّهت الشابة البالغة 24 عاما بداية في نهاية شباط/فبراير 2023 إلى مركز شرطة في فال دو مارن حيث أبلغت عن تعرّضها للاغتصاب من دون تقديم شكوى رسمية.

وقالت إنها تعرفت على حكيمي في كانون الثاني/يناير 2023 على موقع إنستغرام، ثم ذهبت إلى منزله بعدما أقلتها سيارة خاصة مع سائق طلبها اللاعب، حسبما أفاد مصدر في الشرطة في تلك الفترة.

وأفادت أن حكيمي قبّلها وتحسسها من دون موافقتها، قبل أن يغتصبها، وفقا للمصدر عينه، وهو أمر ينفيه.

وأضافت أنها تمكنت من دفعه بعيدا، مشيرة إلى أنها تواصلت مع صديقة لها عبر رسالة نصية، فجاءت لاصطحابها.

ووصفت محامية اللاعب، فاني كولان، في اتصال مع وكالة فرانس برس طلبات النيابة العامة بأنها "غير مفهومة وغير منطقية بالنظر إلى الأدلة في القضية".

وتابعت "نبقى نحن وأشرف محافظين على هدوئنا كما كنا عند بدء الإجراءات. وإذا تم المضي قُدما في هذه الطلبات، فسنلجأ بالتأكيد إلى كل السبل القانونية للطعن".