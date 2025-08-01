جائزة المجر الكبرى: نوريس يسيطر على التجارب الحرة

الرياص - اسماء السيد - بودابست : سيطر البريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين على التجارب الحرة الجمعة محققا أسرع توقيت في الحصتين قبل انطلاق جائزة المجر الكبرى، المرحلة الرابعة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد الأحد.

وحقق نوريس (25 عاما) الذي يتأخر عن الأسترالي أوسكار بياستري متصدر الترتيب العام بـ16 نقطة، أسرع لفة بزمن 1:15.624 دقيقة، متفوقا على زميله بـ0.291 ثانية على حلبة هنغارورينغ.

وحلّ شارل لوكلير من موناكو سائق فيراري ثالثا، متفوقا على كل من الكندي لانس سترول والإسباني فرناندو ألونسو (أستون مارتن) والبريطاني لويس هاميلتون سائق فيراري الآخر، في حين جاء البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس في المركز الرابع، متقدما على الفرنسي إسحاق حجار (آر بي) والياباني يوكي تسونودا (ريد بول) والإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي (مرسيدس).

في المقابل، عانى الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم أربع مرات الذي اشتكى من توازن سيارته وأدائها السيئ، منهيا التجارب في المركز الرابع عشر، متأخرا بفارق 1.167 ث عن الصدارة وبفارق ثلاثة أعشار عن زميله في الفريق.

ولم تقتصر معاناة فيرستابن على ذلك، إذ من المتوقع أن يخضع للتحقيق من قبل المفوضين بعد أن ألقى منشفة قماشية من قمرة القيادة.

عند سؤاله عن توازن سيارته "أشعر وكأنني أقود على الجليد".

وكان زميله تسونودا سجل توقيتا أسرع منه بعُشر من الثانية فقط في المركز التاسع.

وجاءت لحظة غريبة في نهاية جلسة فيرستابن الباهتة، عندما التُقطت له لقطات وهو يرمي منشفة قماشية من قمرة القيادة، ما قد يؤدي إلى فتح تحقيق بحقه.

منذ البداية، كان واضحا أن سائقي ماكلارين المتنافسين على اللقب لن يتهاونا في التجارب، إذ تبادلا تسجيل أسرع اللفات، وشهدت اللحظات الأخيرة حادثة كادت تؤدي إلى احتكاك مباشر بينهما عندما انزلق نوريس ومرّ بياستري بجانبه عند المنعطف الأول.

ترتيب العشرة الأوائل في الحصة الثانية:

1. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:15.624 (27 عدد اللفات)

2. أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:15.915 (30)

3. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:16.023 (28)

4. لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:16.119 (28)

5. فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:16.233 (25)

6. لويس هاميلتون (بريطانيا/فيراري) 1:16.329 (28)

7. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:16.417 (27)

8. إسحاق حجار (فرنسا/آر بي) 1:16.427 (30)

9. يوكي تسونودا (اليابان/ريد بول) 1:16.485 (30)