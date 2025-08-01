نيوكاسل يرفض عرضا أول من ليفربول لضم أيزاك (تقارير)

الرياص - اسماء السيد - لندن : رفض نادي نيوكاسل الإنكليزي لكرة القدم عرضا أول من مواطنه ليفربول للتوقيع مع المهاجم السويدي ألكسندر أيزاك، وفقا لتقارير صحافية صادرة الجمعة.

ويتدرّب اللاعب البالغ 25 عاما مع ناديه السابق ريال سوسييداد الإسباني هذا الأسبوع، بعدما ذكرت تقارير أنه أبلغ نيوكاسل برغبته في مغادرة ملعب سانت جايمس بارك.

وارتبط اسم أيزاك بليفربول منذ نهاية الموسم الماضي، ويُعتقد حاليا أن بطل الدوري الإنكليزي قدم عرضا رسميا قيمته نحو 159 مليون دولار مع إضافات محتملة.

لكن نيوكاسل الذي يُقدّر لاعبه بنحو 200 مليون دولار وفقا للتقارير، لا يزال حريصا على الاحتفاظ بنجمه ورفض عرض ليفربول الأول.

وأحرز السويدي الذي تعاقد معه خامس الدوري الإنكليزي الموسم الماضي قادما من ريال سوسييداد مقابل 79.66 مليون دولار في 2022، 23 هدفا في الدوري ساعد فريقه من خلالها على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويمتد عقده الحالي مع نيوكاسل حتى 30 حزيران/يونيو 2028، لكنه لم يسافر إلى آسيا للمشاركة في جولته التحضيرية للموسم الجديد، وذلك بداعي إصابة طفيفة في الفخذ وفقا لما أعلنه النادي.

وأكّد ريال سوسييداد الخميس وجود ثاني هدافي الدوري الإنكليزي الموسم الماضي خلف المصري محمد صلاح (29)، برفقة مدربيه في مركز سوبييتا للتدريبات الخاص بالنادي الباسكي.

وذكرت تقارير الجمعة أن نيوكاسل أبلغ أيزاك أن بإمكانه التوقيع على عقد جديد يتضمن بندا يسمح له بالرحيل العام المقبل، لكنه ردّ بالإصرار على رغبته المغادرة في فترة الانتقالات الحالية.

وعزّز المدرب الهولندي لليفربول آرنه سلوت خياراته الهجومية بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي هوغو إيكيتيكيه من أينتراخت فرانكفورت الألماني، إضافة إلى صانع الألعاب الألماني فلوريان فيرتس من باير ليفركوزن، خلال فترة الانتقالات الحالية.

لكن بطل إنكلترا 20 مرة يبدو حريصا على تعزيز خط هجومه بالتعاقد مع أيزاك في إطار سعيه التتويج بلقب الدوري مرتين تواليا للمرة الأولى منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وعبّر مدرب نيوكاسل إيدي هاو بنبرة فيها الكثير من التحدي في وقت سابق هذا الأسبوع "لا يزال لاعبنا. إنه مرتبط بعقد معنا. نحن نتحكم بمستقبله إلى حد ما. أتمنى أن تكون جميع الاحتمالات متاحة لنا".

وأضاف "أتمنى أن يبقى معنا، لكن ذلك ليس تحت سيطرتي الكاملة".