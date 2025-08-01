الامارات | «الأبيض» يتفوق على منتخب مصر في البطولة العربية لكرة السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق المنتخب الوطني لكرة السلة، انتصاراً مستحقاً على حامل اللقب منتخب مصر، جاء بفارق أربع نقاط، وبنتيجة (86-84)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة في الجولة قبل الختامية من البطولة العربية للمنتخبات، المقامة حالياً في العاصمة البحرينية المنامة، وتختتم غداً.

وأنهى المنتخب مشوراه بالبطولة، برصيد تسع نقاط، والتقدم مؤقتاً للدخول بشراكة مع المنتخب التونسي في المركز الأول، بانتظار ما تؤل إليه باقي المباريات.

واحتاج المنتخب الوطني لضمان فوزه على نظيره المصري، إلى نيل لاعبي «الأبيض» الأفضلية بنتائج الربعين الثاني والرابع بواقع (17-15 و32-21)، فيما لم يشفع للمنتخب المصري نيله الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثالث (21-18 و24-19) والتي لم تكن كافية لـ «الفراعنة» في حسم نتيجة المباراة.

وجاءت مشاركة المنتخب في البطولة بغياب سبعة عناصر أساسية، وبقائمة تضم مزيجاً من العناصر الشابة ولاعبي الخبرة.