الامارات | قائد مانشستر يونايتد ينقذ رجلاً من محاولة انتحار في الإكوادور

قائد مانشستر يونايتد ينقذ رجلاً من محاولة انتحار في الإكوادور

محمد أبو إسماعيل - دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح أنطونيو فالنسيا، القائد السابق لمانشستر يونايتد ومنتخب الإكوادور، في إنقاذ رجل كان على وشك الانتحار في بلده الإكوادور، في موقف إنساني مؤثر.

وسرد فالنسيا تفاصيل الحادثة عبر حسابه على "إنستغرام"، موضحاً أنه كان يقود سيارته على أحد الجسور عندما لمح رجلاً يحاول إنهاء حياته، ليوقف سيارته فوراً ويتدخل لإنقاذه.

وقال: "نزلت من السيارة والحمد لله أنه تعرف علي، حاولت أن أقول له بعض الكلمات المشجعة".

وأكد فالنسيا أن الموقف كان بالغ الصعوبة، مشيراً إلى أن تدخل عائلة الرجل في اللحظات الأخيرة ساعد على منعه من الانتحار: "لحسن الحظ، وصلت عائلته في الوقت المناسب، وعدل عن قراره".

واختتم القائد السابق للشياطين الحمر رسالته قائلاً: "أرجوكم اعتنوا بأنفسكم، وبصحتكم النفسية، وبقلوبكم. الحياة هشة للغاية".

يُذكر أن فالنسيا ارتدى قميص مانشستر يونايتد بين عامي 2009 و2019، وحقق معه لقب الممتاز مرتين، إلى جانب لقب الدوري الأوروبي، قبل أن يعتزل كرة القدم عام 2021

