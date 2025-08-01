الامارات | محمد صلاح يودّع زميلاً جديداً في ليفربول برسالة مؤثرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودّع النجم المصري محمد صلاح زميله السابق في ليفربول، الكولومبي لويس دياز، بعد رحيله عن صفوف الفريق الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، منتقلاً إلى بايرن ميونخ في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون يورو.

ونشر صلاح رسالة عاطفية عبر حسابه الرسمي موجّهة لدياز، جاء فيها: "لقد تركت طاقتك وعزيمتك وشغفك في الملعب بصمة لن تُنسى، لقد كنا محظوظين حقاً بوجودك في ليفربول، وكان شرفاً لنا أن نشاركك جزءاً من رحلتك وقصة نجاحك."

وأضاف قائد منتخب مصر: "كزميل في الفريق كنت أكثر من جدير بالثقة، وكنت مصدر إلهام للجميع. أما كصديق، فكنت أكثر من ذلك بكثير."

وواصل صلاح حديثه عن دياز قائلاً: "لقد رأينا جميعاً القوة التي تطلبها الأمر للصمود في الأوقات الصعبة خارج الملعب. ما مررت به كان كفيلاً بتحطيمك، لكنك عدت أقوى وبذلت كل ما لديك من أجل النادي."

واختتم نجم ليفربول رسالته قائلاً: "هذا النوع من الصمود يمثل قوة للآخرين ولا يستحق سوى الاحترام. أتمنى لك كل التوفيق في قادم الأيام يا لوتشو."

جدير بالذكر أن لويس دياز انضم إلى ليفربول قادماً من بورتو البرتغالي، وخاض 148 مباراة سجل خلالها 41 هدفاً وصنع 23 هدفاً قبل رحيله إلى العملاق البافاري.