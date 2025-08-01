مونديال السباحة: الصيني تشين يحرز ذهبية ثانية في منافسات الصدر

الرياص - اسماء السيد - سنغافورة : أحرز النجم الصيني تشين هايانغ ذهبية ثانية في منافسات سباحة الصدر خلال بطولة العالم المقامة حاليا في سنغافورة، بعد فوزه الصعب في سباق 200 م الجمعة.

وقطع حامل الرقم القياسي العالمي السباق بزمن 2:07.41 دقيقتين، متقدما على الياباتي إيبي واتانابي (2:07.70 د) والهولندي كاسبار كوربو (2:07.72 د).

وكان ابن السادسة والعشرين توج بلقب 100 م صدرا مطلع الأسبوع، ورغم ذلك احتفل بصخب بعد تتويجه الثاني.

واستهل تشين السباق في الحارة الثامنة، بعد تأهله بصعوبة من نصف النهائي، بيد انه أحرز السباق الذي توج به في نسخة 2023 في فوكووكا.

قال تشين "هذا رائع. هل سمعتم بالحارة الثامنة السحرية؟".

تابع "لم أكن أعلم ما إذا وصلت ثانيا أو ثالثا، سمعت +وووو+، لذا عرفت اني قد فزت".

وتبدلت الصدارة تباعا خلال السباق، في ظل منافسة كل من الأميركي أيه جيه باوتش والروسي كيريل بريغودا.

في النهاية، كان تشين حاسما ولمس الحائط قبل واتانابي، ليحصد ميداليته الرابعة في سنغافورة.

وكان تشين مر بفترة صعبة خلال أولمبياد باريس الصيف الماضي، حيث أخفق في بلوغ نهائي 200 م صدرا، وخرج بذهبية يتيمة في سباق التتابع أربع مرات 100 م متنوعة.

تعكرت تحضيراته للنهائيات الحالية، بعد ضلوعه بفضيحة منشطات كبيرة. كشف تقرير عن 23 سباحا صينيا، بينهم تشين، ثبت تعاطيهم دواء للقلب قبل أولمبياد طوكيو الذي تأجل لعام واحد بسبب جائحة كوفيد.