اختيار حكمة مصرية في قائمة محكمات كأس العالم للسيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قائمة المحكمات المشاركات في بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما في المغرب.

وشهدت القائمة وجود المحكمة المساعدة الدولية المصرية يارا عاطف، وفقا لما أعلنه الاتحاد المصري في بيان رسمي.

ومثلت يارا عاطف التحكيم المصري في العديد من البطولات الأفريقية والدولية السابقة، مثل كأس الأمم الأفريقية للسيدات، كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما، بالإضافة إلى مونديال العالم للسيدات في الدومينيكان.

تقام بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما، في المغرب خلال الفترة من 17 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2025.